Sony brengt nieuwe PlayStation 5 covers uit

Sony heeft in een blogpost aangekondigd nieuwe zijpanelen te gaan verkopen voor de PlayStation 5. Standaard beschikt de PlayStation 5 over witte panelen.

PlayStation 5 covers

Al sinds de release van de PlayStation 5 zijn er vele vragen over nieuwe covers welke een nieuwe kleur toevoegen aan de PlayStation 5. Nu komt Sony eindelijk met PS5 covers in verschillende kleuren en bijpassende controllers.

A galaxy-inspired palette comes to PS5 🌌 Introducing new PS5 console covers, available starting January 2022 in select regions. Full details: https://t.co/3rFWN4gJMu pic.twitter.com/VJrlbQnMAN — PlayStation (@PlayStation) December 13, 2021

De PlayStation 5 covers zullen in vijf verschillende kleuren gelanceerd worden, namelijk Nova Pink, Galactic Purple, Starlight Blue, Cosmic Red en Midnight Black.

Naast de nieuwe covers zijn er ook een aantal nieuwe controllers beschikbaar in de vergelijkbare kleuren. Dus voor elke cover kleur, heb je dus ook een passende DualSense-controller.

Voorraad PlayStation 5

Het is nog altijd wachten op de voorraad van de PlayStation 5. Sinds de release is de voorraad beperkt en is er geen enkele console uit voorraad te verkrijgen.