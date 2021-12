Technische snufjes in de keuken: must-have keukenapparaten

In de keuken zijn we steeds op zoek naar handige manieren om onze gerechten sneller, beter en efficiënter te maken. En daarom gaan we massaal in op leuke technische snufjes in de keuken. Zo vind je nu in bijna elke keuken hippe technologische keukenapparaten terug. Denk maar aan een Airfryer, een teppanyaki grillplaat of een contactgrill. Welke toestellen heb jij echt in je keuken nodig, en waarom? Dat vertellen we je graag.

Airfryer hype in 2021 Airfryer hype in 2021

De Airfryer was overal in 2020, en ook in 2021. Heb jij er ook zo eentje gekocht? Een airfryer is eigenlijk een heteluchtfriteuse waarbij er erg hete lucht rond je groenten of vlees wordt geblazen. Vaak heb je maar een klein beetje vetstof nodig (of zelfs geen) waardoor het een gezonder alternatief is voor een friteuse of groentjes in de oven. Al is dit niet altijd het geval: bij frieten heb je vaak wel nog wat olie nodig om ze goed te doen smaken. Het grootste voordeel van een Airfryer is dat het sneller is dan een oven, en de gerechten vaak lekkerder zijn dan wanneer je ze in een gewone toaster of microgolf klaarmaakt. Je kan een Airfryer eigenlijk voor alle gerechten gebruiken: denk aan zoete-aardappelfrietjes, zalm, een croque-monsieur of drumsticks.

Gezellig tafelen met een teppanyaki grillplaat

Één van de populairste elektrische keukenapparaten? Dat is de teppanyaki grillplaat. Nog nooit van gehoord? Dan is het zeker tijd om dit nu eens uit te proberen: Teppanyaki is een Japanse grillplaat waarop je vlees, vis, schaalvruchten, maar ook groenten en aardappelen kan bakken. Het is dus perfect voor etentjes met vrienden, familiefeesten of een romantische avond met z’n twee. Het is ook zo populair omdat je je vlees zonder vetstoffen kan bakken, waardoor dit gezonder is en omdat je eten sneller klaar is door de hoge temperatuur van de grillplaat. Gegrilde gemberkip met rijst, of scampi’s met een fris slaatje smaken heerlijk op de teppanyaki plaat.

Uitgebreide keukenrobot: broodnodig?

Je ziet ze overal nu: de enorm uitgebreide mixersets of keukenrobots. Hierbij heb je niet enkel een klopper en een hakmolen, maar ook een blender voor smoothies, een trage mengpeddel voor brood en ander gebak, een rasper om groenten fijn te snijden en zelfs een koffiemolen. Eigenlijk kan je even veel bereiden met gewone keuken accessoires zoals een garde of een multisnijder en heeft niet iedereen een uitgebreide keukenrobot nodig die bovendien veel plaats inneemt in je kasten of op je aanrecht. Als je een echte kok bent die graag brood of taarten bakt, elke ochtend geniet van een heerlijke smoothie en kleine kunstwerkjes maakt van je groentestoofpotjes, is het misschien wel iets voor jou!