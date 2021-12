De jacht van China op BTC miners

China en haar problemen met cryptocurrencies zijn geen onbekend fenomeen. Sinds het bestaan ervan werkt, China de werking van crypto en de investering erin al tegen. Het minen van cryptocurrencies is sinds een aantal maanden verboden met als gevolg een instorting van de rekenkracht van Bitcoin met maar liefst 50%.

Waarom is de ban op mining ingezet?

Volgens de Chinese overheid zou de mining van crypto zoveel energie kosten dat dit een energietekort op zou leveren in de winter. Daarbij speelt groot energieverbruik ook meteen een grote rol in de klimaatverwarming, aldus de Chinese overheid. Dit wil zij ook tegengaan met het miningverbod.

Echter heeft het verbod ook een positieve kant, een groot deel van de totale rekenkracht achter het Bitcoin netwerk was voorheen gevestigd. Dit resulteerde ook meteen in veel macht van China in de Bitcoin aangezien het geen geheim is dat de Chinese overheid nogal ingrijpend privacybeleid hanteert. Door het verbod zijn veel miners verhuisd naar andere plekken op de wereld. Dit resulteert in een mooie, gezonde Bitcoin koers en dus ook minder macht van China in de Bitcoin. In de afgelopen dertig dagen heeft de Bitcoin zelfs even de €57.500 aangetikt.

Sinds het miningverbod is de rekenkracht gelukkig weer geklommen met 93% en is de Bitcoin decentraler dan ooit.

Hoe gaat de Chinese overheid de resterende miners aanpakken?

Ondanks het verbod zijn er nog steeds veel bedrijven, waaronder ook staatsbedrijven, die zich nog steeds aan het minen van cryptocurrencies wagen. Chinese staatsmedia schreven op zondag dat ongeveer 10% van de crypto-gerelateerde bedrijven die voor het verbod in China actief waren, nog steeds actief zijn in het land.

De verklaring van dinsdag suggereert dat Peking enorm vastbesloten is om het land te ontdoen van crypto minen, vooral met een landelijk energietekort op de loer dat de staat verwijt aan de aanwezigheid van crypto mijnwerkers.

Een woordvoerder van de Chinese overheid zei dat de Chinese regering haar tot het uiterste zal inspannen om te onderzoeken of staatsbedrijven cryptomijnen blijven ondersteunen. Ze zei ook dat overheidsinstanties van lokaal tot nationaal niveau verantwoordelijk zullen zijn voor het toezicht op en de bestraffing van staatsbedrijven die mijnbouwactiviteiten blijken te ondersteunen.

Als bedrijven in overtreding zijn van de nieuwe wet riskeren zij onder andere een grote verhoging van hun energierekening plus een strafrechtelijke vervolging van de daders, zo schrijft crypto insiders.