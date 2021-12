Winkel beginnen? Dit zijn handige zaken om rekening mee te houden rondom betalingen

Als je een winkel begint, is het natuurlijk je doel om winst te maken met de producten die je verkoopt. Uiteraard speelt je passie voor het product ook een rol, maar vergeet niet dat het belangrijk is om voldoende te verkopen. Waar kun je allemaal rekening mee houden rondom de betalingen die worden gedaan, om het voor jezelf én je klanten zo eenvoudig mogelijk te maken?

Goede webshop inrichten

Steeds meer mensen kopen hun spullen online. Het is daarom slim om (ook) een online webshop op te richten. Als je een fysieke winkel begint, kun je het online gedeelte ernaast organiseren. Of richt je juist puur op het online gedeelte, die keuze is aan jou! Je verkoop neemt toe als je een goede webshop inricht. Verdiep je hier dan ook zeker even in. Duur hoeft het gelukkig niet te zijn: je kunt zelfs een gratis webshop maken. Het is met name belangrijk om hier echt even de tijd voor te nemen, zodat je de webwinkel geheel naar wens kunt inrichten. Houd ook rekening met je klanten: hoe zou een ideale webshop er voor je potentiële doelgroep uitzien? Dat is uiteraard iets om in je achterhoofd te houden!

Slim betaalsysteem in fysieke winkel

Ga je ook aan de slag met een fysieke winkel? Dan is het tevens belangrijk om een goed betaalsysteem in te richten. POS is een handige uitkomst, wat staat voor ‘point of sale’ of ‘point of purchase’. Het kan betekenen dat hardware en software in je winkel gekoppeld zijn, waardoor je betalingen kunt accepteren. Een kassasysteem, een barcodescanner en een pinapparaat: dit vormt hardware. Het wordt gekoppeld aan cloudsoftware, zodat je alles rondom je betalingen goed kunt organiseren. Daarom is het zo belangrijk dat dit netjes in orde is!

Moderne technologie: veiligheid voorop

Het is belangrijk om online veiligheid te waarborgen! Er zijn helaas steeds meer hackers actief, waar ook winkeleigenaren de dupe van kunnen worden. Zorg daarom het liefst dat je gebruikmaakt van moderne betaalmogelijkheden. Hoe ouder de systemen zijn die je gebruikt, hoe onveiliger ze vaak ook zijn. Loop niet achter met updates, want developers zorgen hierin met name dat de veiligheid vooruitgaat. Als je een webshop hebt, is dit zeker van belang.

Inzicht in betaalmogelijkheden

Tot slot is het ook wel handig als je zelf in ieder geval op de hoogte bent van de basisinformatie rondom betaalsystemen en -mogelijkheden. Of je nu een online winkel of een fysieke winkel hebt: je kunt je er altijd over inlezen. Hoewel je heus niet het gehele technische aspect hoeft te kunnen volgen, is het wel fijn om het gebruik en de mogelijkheden enigszins te begrijpen. Daar heb je zelf ook baat bij!