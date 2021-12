Waar op letten bij de aankoop van een smartwatch?

Als we kijken naar de smartwatches zijn de ontwikkelingen de laatste jaren behoorlijk snel gegaan. Tegenwoordig zijn smartwatch behoorlijk geavanceerd en beschikken over slimme toepassingen en innovatieve onderdelen welke zich richten op gezondheid.

Wanneer je een smartwatch wil kopen, dan zijn er een aantal zaken waar je op zou moeten letten. De keuze is tegenwoordig enorm waarbij onderstaande punten belangrijk zijn:

Compatibiliteit met de smartphones

Batterijduur

Type scherm

GPS ondersteuning

Waterdichtheid

Toepassingen gericht op gezondheid

Hartslagmetingen

Wat is een smartwatch?

De naam smartwatch geeft get al aan, het is een slim horloge waarbij er vele extra functionaliteiten zijn toegevoegd. Hiermee is de smartwatch een verlengstuk van de smartphone waarop notificaties en verschillende apps geïnstalleerd kunnen worden. Wat is de beste smartwatch? Op Wifiwijs is meer informatie te vinden.

Waarvoor wil jij je smartwatch gebruiken?

Smartwatches zijn er voor verschillende doelgroepen. Hierbij is er vooral een verschil tussen gezondheid en smartwatches welke vooral een verlengstuk zijn van je smartphone.

Wanneer je de smartwatch vooral wil gebruiken voor gezondheid en het monitoren van activiteiten zijn er verschillende exemplaren beschikbaar. Zo zijn er zelfs smartwatches welke zich richten op calorieverbranding, hartslag, slaap en zuurstofgehalte in het bloed of het stresslevel. Samsung, Fitbit, Garmin en Apple zijn goede voorbeelden welke zich richten op gezondheid. Check wel goed of er bijvoorbeeld een GPS-module aanwezig is, hierdoor is het mogelijk om direct de smartwatch te gebruiken voor sportactiviteiten.

Welke OS?

Uiteraard zijn er vele verschillen welke zich richten op het OS van de smartphone. De smartwatches van Samsung en Apple werken uiteraard het beste in combinatie met een eigen OS. De Apple Watch werkt alleen met een iPhone.

Formaat

Belangrijk is het formaat – net als bij een normaal horloge is het belangrijk om goed te checken of de smartwatch niet te groot, of juist te klein is. Meet daarom je polsomtrek. Afhankelijk van je polsomtrek zijn er vaak verschillende versies. Bij twijfel is het verstandig om even in de winkel te passen welk model geschikt is.

Apple Watch

De Apple Watch Series 7 is als het gaat om de smartwatches enorm geavanceerd. Vooral interessant is het aanbod van fitness- en wellness functies. Hierdoor is de Apple Watch Series 7 te gebruiken voor meerdere doeleinden – van sporten tot productiviteit.

Onder de motorkap van de Apple Watch Series 6 is er een S7 dual-core processor te vinden.

Samsung Watch

Samsung heeft de Galaxy Watch4 in het assortiment. Samsung heeft perfecte ondersteuning voor Android smartphones en beschikt over vele specificaties. Zo is er een ECG hartslagmeter & bloedrukmeter aanwezig welke inzichten geven via de Samsung Health Monitor app. Ook voor sport is het ideaal aangezien er vele apps aanwezig zijn, zoals apps welke geschikt zijn voor het hardlopen, fietsen en bijvoorbeeld zwemmen.

Vooral voor Android zijn er vele smartwatches beschikbaar welke ieder beschikken over eigen functionaliteiten. Kijk ook eens naar de varianten van Garmin en Fitbit.