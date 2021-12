Cardano of Ethereum: Wat is het verschil tussen beide cryptocurrency?

Ethereum en Cardano zijn beide cryptocurrency projecten welke al even zijn te vinden op de cryptomarkt. Al sinds de oprichting van Bitcoin heeft Ethereum een tweede plek als het gaat om de marktpositie. Cardano is vooral sinds begin dit jaar enorm hard gestegen.

Cardano

Cardano is in een vrij korte tijd enorm populair geworden en is een blockchain netwerk welke zich richt op de volgende generatie. Cardano is nog volop in ontwikkeling. Direct het grootste verschil met Ethereum is gericht op het protocol. Cardano draait op het proof-of-stake (PoS) protocol. Hierdoor is Cardano meer efficiënter en vooral toepasbaar voor de schaalbaarheid. Ethereum kampt vooral met hoge transactiekosten – terwijl de kosten bij Cardano veelal lager zijn. Benieuwd naar de koers van Cardano, bekijk de ADA koers.

Een van de Ethereum oprichters; Charles Hoskinson is de oprichter van Cardano. Cardano is het werk van Input Output, een ontwikkelingsbedrijf welke volledig aangestuurd zal worden door Hoskinson. Hierdoor is de ontwikkeling van Cardano het werk van een commercieel bedrijf. Ethereum is volledig ontwikkeld vanuit verschillende ontwikkelaars.

Ethereum

Ethereum is al jaren actief op de cryptomarkt en is vooralsnog de grootste altcoin. Ethereum is een digitaal platform gebaseerd op de blockchain en opgericht door Vitalik Buterin.

Vooral sinds de opkomst van dApps/ DeFi en NFT is de waarde van Ethereum enorm gestegen. Sinds begin van dit jaar is de waarde van Ethereum flink gestegen door de populariteit van NFT’s.

Vooralsnog maakt Ethereum gebruik van het Proof of Work (PoW) protocol. Ethereum is volop aan het focussen op het Proof of Stake (PoS) protocol.

Het grote voordeel van Ethereum is vooral gericht op de grote hoeveelheid ontwikkelaars en dApps welke zijn gekoppeld aan Ethereum. Als voorbeeld de NFT marktplaats OpenSea welke bijna volledig is gericht op Ethereum. Cardano heeft vooralsnog minder werkende apps welke volledig op de blockchain zijn gebouwd. Ethereum heeft natuurlijk al wel een geschiedenis van enkele jaren – terwijl Cardano in verhouding redelijk nieuw is.

De token van Ethereum is ether. Benieuwd naar de koers van ether, bekijk de ether koers.