Zijn de PS Plus games games van januari 2022 opnieuw gelekt?

De afgelopen maanden zijn de PlayStation Plus games al meerdere keren vroegtijdig gelekt. Normaal maakt Sony de PlayStation Plus games voor de nieuwe maand op één van de laatste dagen van de maand ervoor bekend. Echter zijn de nieuwe titels waarschijnlijk wederom gelekt voor de maand januari 2022.

PlayStation games januari 2022

Opnieuw zijn de games vroegtijdig opgedoken via de site dealabs.com. Als het gaat om de juiste geruchten kunnen we in januari een aantal interessante games verwachten. Volgens de geruchten gaat het om Deep Rock Galatic, DIRT 5 en Persona 5 Strikers.

Waarschijnlijk komen er ook nog een aantal VR games in het aanbod van januari.

De nieuwe PS Plus games worden rond 29 december aangekondigd – waarna de games vanaf 4 januari gedownload kunnen worden. De huidige games van de maand december zijn nog even te downloaden.