Een nieuwsbrief versturen: zo doe je dat!

Een nieuwsbrief is tegenwoordig enorm belangrijk en is een goede manier om contact te maken met potentiële) klanten. Zeker gezien de huidige omstandigheden van online shoppen geeft een nieuwsbrief net even wat meer waarde en geeft mogelijk extra omzet.

Een nieuwsbrief is een slimme marketingtoepassing waarmee je een e-mail stuurt over een bepaald ontwerp. Hierdoor kan je eenvoudig producten promoten als ook informatie verspreiden.

Een nieuwsbrief heeft vaak als doel om informatie over te brengen en conversies te verhogen.

Software

Tegenwoordig zijn er vele online oplossingen waarmee je direct een nieuwsbrief kan genereren. Hierdoor is er geen code vereist en kan je via een eenvoudige builder een nieuwsbrief samenstellen. Oplossingen bieden daarnaast ook geavanceerde inzichtmogelijkheden en direct lijsten om de nieuwsbrief te versturen.

Als voorbeeld heeft de oplossing Flexmail de mogelijkheid om direct vanuit templates een nieuwsbrief te ontwikkelen. Goede nieuwsbrieven versturen met Flexmail is eenvoudig en werkt via enkele klikken.

Een nieuwsbrief maken – content

Een nieuwsbrief maken lijkt niet heel lastig, echter zijn er al snel een aantal punten welke extra van belang zijn tijdens het schrijven van een nieuwsbrief. Allereerst is het doel belangrijk. Wil je een doelgroep op de hoogte stellen van recent nieuws of juist om meer producten te verkopen?

Wanneer het gaat om conversies en de verkoop van producten is het van belang om de nieuwsbrief optimaal te gebruiken voor het uitlichten van producten.

Gebruik een korte en uitnodigende titel. Vooral bij e-mail gebruik is het onderwerp belangrijk. Iemand zal eerder de nieuwsbrief openen als de titel uitnodigend is.

Niet alle lezers lezen je hele nieuwsbrief. Zet daarom de belangrijkste informatie bovenaan. Hierbij weet je direct de aandacht van de lezer aan te houden.

Maak verder de tekst zeker niet te lang en gebruik ook digitale beelden van een goede kwaliteit. Hierdoor is er een wisseling tussen afbeeldingen en tekst. Wanneer je producten direct wil promoten is het verstandig om gebruik te maken van uitnodigende blokken waarmee je de producten direct kan promoten.

Huisstijl

Belangrijk is om de nieuwsbrief te verwerken in de juiste huisstijl. Hierdoor past de nieuwsbrief bij de organisatie en is het herkenbaar. Denk hierbij niet alleen aan de logo’s, maar bijvoorbeeld ook het lettertype en kleurgebruik.

Mobiel gebruik

Het is geen geheim dat er steeds meer via de telefoon besteld zal worden. Hiermee is het belangrijk om de nieuwsbrief te optimaliseren voor het gebruik op smartphones.

Resultaten

Analyseer na het verzenden van de nieuwsbrief de resultaten. Hierdoor weet je precies welke nieuwsbrieven goed werken en bijvoorbeeld op welke tijden er het meeste succes ontstaat.