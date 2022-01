Systeemcamera of toch een spiegelreflex camera?

Tegenwoordig zijn er verschillende soorten camera’s – van smartphone camera’s tot spiegelreflexcamera’s. In dit artikel gaan we in op de systeemcamera en spiegelreflex camera.

Wat is een spiegelreflexcamera?

Een spiegelreflexcamera is qua formaat de grootste camerasoort. Dit komt door de spiegel opstelling. De body van een spiegelreflexcamera beschikt over een spiegel, viewfinder en een aantal knoppen.

Een spiegelreflexcamera wordt vaak ook wel een DSLR-camera genoemd. Dit staat voor Digital Single Lens Reflex. Via de optische zoeker zie je het werkelijke beeld en niet het digitale beeld van de camera. Benieuwd naar de beste spiegelreflexcamera? Check ze op Wifiwijs.

Wat is een systeemcamera?

Een systeemcamera is een camera waarbij het mogelijk is om de lens te verwisselen. systeemcamera’s gebruiken geen spiegelsysteem.

Systeemcamera’s en spiegelreflexcamera’s hebben een groot verschil welke is gericht op de spiegel. Met een spiegelreflexcamera kijk je door de lens naar het onderwerp. Bij een systeemcamera is er een elektronische zoeker of een digitaal scherm. Een systeemcamera zonder spiegel heeft als voordeel dat het vaak een iets compacter model is.

Het beeld van een systeemcamera valt direct op de beeldsensor en maakt hierdoor een elektronisch beeld – in vergelijking met de spiegel welke bij een spiegelreflexcamera is toegepast.

Het verschil?

Bij een spiegelreflexcamera zijn er talloze verwisselbare objectieven. Er is ontzettend veel keuze. Spiegelreflexcamera’s zijn al even op de markt te verkrijgen waarmee er enorm veel accessoires op de markt zijn gebracht. In vergelijking met een systeemcamera zijn spiegelreflexcamera’s en de accessoires vaak goedkoper en zijn er meer lenzen te verkrijgen.

Een systeemcamera is relatief nieuw en gebruik een digitaal systeem. Hét grote voordeel van systeemcamera’s is dat ze lichter en compacter zijn. Hierdoor neem je de camera even snel mee in je tas.

Belangrijk om te weten dat vooral de innovatie momenteel is gericht op de systeemcamera’s. Bekende merken verbeteren volop waardoor de systeemcamera’s in vergelijking met spiegelreflexcamera’s wel meer zijn gericht op de toekomst.

Systeemcamera

Compacter en lichter

Hogere snelheid

Stiller

Minder beweegbare onderdelen

Minder snel stof op de sensor

Spiegelreflexcamera