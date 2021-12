Waar moet je op letten bij het afsluiten van een nieuw abonnement?

Bij het afsluiten van een nieuw abonnement is het belangrijk om goed op een aantal zaken te letten. Zo zijn de kosten van het abonnement natuurlijk belangrijk, maar er zijn nog meer zaken om rekening te houden. Zo is het bijvoorbeeld ook belangrijk om even na te gaan of je voor een Sim Only abonnement kiest of voor een abonnement inclusief telefoon. Zo kun je bijvoorbeeld ook voor een iPhone SE abonnement gaan. Ben je van plan om een nieuw abonnement af te sluiten? Dan raden we je aan om verder te lezen!

Welke provider kies je?

Bij het kiezen van een provider, is het belangrijk om op een aantal zaken te letten. Kijk bijvoorbeeld naar de prijs, maar ook naar de kwaliteit van de provider. Ga ook na of je bij jouw provider eventueel het toestel dat je wilt kunt combineren met een abonnement. Overigens hebben providers vaak ook acties voor de mensen die overstappen. Laat je echter niet altijd verlijden door deze acties. Wanneer je tevreden bent met een provider, kun je er ook voor kiezen om gewoon bij die provider te blijven.

Wel of geen nieuw toestel?

Het is ook belangrijk om even na te gaan of je wel of geen nieuw toestel wilt. Wil je een nieuw toestel, dan kun je ervoor kiezen om deze in termijnen af te betalen. Houd er wel rekening mee dat dit meestal ook gepaard gaat met een BKR-registratie. Een andere optie is om los een toestel aan te schaffen, een iPhone X refurbished bijvoorbeeld. Met een refurbished toestel ben je vaak veel goedkoper uit. Het is tot slot ook nog een optie om je huidige toestel te houden en een Sim Only abonnement af te sluiten.

Hoeveel internet en belminuten heb je nodig?

Ga zeker ook eens na hoeveel internet en belminuten je nodig hebt. De ene persoon belt ontzettend veel, terwijl een ander vooral via bijvoorbeeld Whatsapp belt. Hoe meer je online doet, hoe meer data je nodig zal hebben. Wanneer je bijvoorbeeld ook Netflix kijkt op je telefoon, dan kan je databundel erg snel gaan. Je kunt ook overwegen om voor onbeperkt internet te kiezen. Indien je maandelijks ontzettend veel data verbruikt, dan is dit zeker geen slechte keuze.

Nu je weet waar je op moet letten, kun je met een gerust hart op zoek gaan naar een telefoonabonnement.