Waar op letten bij de aankoop van een soundbar?

Tegenwoordig zijn er vele soundbars op de markt te vinden welke beschikken over interessante mogelijkheden. Inmiddels heeft vrijwel ieder bekend audio- en televisiemerk een soundbar in het assortiment. Maar wat is nu een goede soundbar en waar moet je op letten?

Waarom een soundbar?

Tegenwoordig zijn de tv’s steeds compacter – het nadeel hiervan is dat de interne speakers niet al te best zijn. Soundbars bieden een aantal voordelen als we het vergelijken met een traditionele luidsprekeropstellingen. De belangrijkste is de compactheid van het systeem en de eenvoud van installatie. Maar wat maakt nu de beste soundbar?

Welke soundbar?

Wil je het geluid van je televisie verbeteren? Dan is de aanschaf van een soundbar een goede keus. Echter zijn er tegenwoordig vele soorten beschikbaar waarmee je de standaard geluid oplossing flink kan verbeteren.

Welke soundbar is behoorlijk specifiek en afhankelijk van verschillende factoren en uiteraard ook een persoonlijke voorkeur gericht op de geluidervaring.

Voordat je een soundbar kiest, kijk je eerst welke aansluiting er op je tv zit. Tegenwoordig zijn de veelgebruikte aansluitingen HDMI ARC of een optische aansluiting. HDMI ARC geeft tegenwoordig de beste kwaliteit en integratie met de TV.

Naast de bedrade aansluitingen, zijn er ook draadloze mogelijkheden. Hiermee kan je direct streamen vanaf bijvoorbeeld een smartphone of tablet. Kijk wel goed naar de ondersteunende platformen. Wanneer we kijken naar de Sonos Arc zijn er verschillende technieken aanwezig als Airplay 2, SonosNet en Spotify Connect.

De soort ingebouwde speakers

Bij het kopen van een soundbar is het belangrijk om te checken hoeveel speaker er zijn ingebouwd. Het gaat hierbij vooral om het aantal type speakers welke zijn verwerkt in de soundbar. De volgende types zijn beschikbaar:

Full range woofers

Tweeters

Mid-range drivers

Subwoofers

Subwoofer?

Wel of geen extra subwoofer is een belangrijk onderdeel. Een extra subwoofer geeft net even wat extra bass en ten opzichten van het standaard geluid. Vooral tijdens films is een extra soundbar een enorme aanraden om de muziek beter te ervaren. Gebruik je de soundbar alleen voor het versterken tijdens Tv-uitzendingen, is de ingebouwde subwoofer vaak al voldoende.

Prijs/budget

De prijs van soundbars loopt flink uiteen. Soundbars zijn er vanaf 50 euro. Echter zijn de geavanceerde modellen van bijvoorbeeld Sonos een flink stuk duurder. Voor de Sonos Beam betaal je 499,99 euro – terwijl de Sonos Arc een adviesprijs heeft van 999,00 euro.

Naast Samsung zijn er tegenwoordig meerdere leveranciers welke interessante soundbars op de markt hebben gebracht. Als we kijken naar Samsung is de HQ-Q950T/XN een populaire set welke beschikt over een 5.1 surround oplossing.