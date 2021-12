4x tips om je telefoon beter te beschermen

Ga jij een nieuwe telefoon kopen of wil je jouw huidige telefoon gewoon goed beschermen? Dan is het hoog tijd om hier iets aan te doen. Er zijn namelijk verschillende dingen die je kunt doen om jouw telefoon voortaan beter te beschermen. Benieuwd hoe je dit kunt doen? Wij zetten hieronder vier tips op een rij, dus lees vooral verder.

Screenprotector plaatsen

Een van de dingen die je kunt doen om jouw telefoon beter te beschermen, is het plaatsen van een screenprotector. Zoals de naam al aangeeft is een screenprotector in staat om het scherm van je telefoon te beschermen. Een screenprotector wordt ook wel omschreven als een bijna onzichtbare beschermlaag. Er zijn screenprotectors in verschillende soorten. Zo kun je kiezen voor een screenprotector van bijvoorbeeld plastic folie, maar het is ook mogelijk om te kiezen voor een hardere versie van gehard glas. Om jouw telefoon optimaal te beschermen, kun je hierbij het beste voor een screenprotector van gehard glas kiezen. Deze screenprotector is in vergelijking met eentje van plastic folie wat beter bestand tegen val- of stootschade. Je zou ervoor kunnen kiezen om screenprotector zelf aan te brengen, maar het kan ook een optie zijn om dit te laten doen door een professional.

Ben je van plan om een nieuwe telefoon te kopen? Dan is het al helemaal belangrijk dat je deze vanaf het eerste moment goed beschermt. Inspiratie nodig voor een nieuwe telefoon? Neem dan zeker eens een kijkje bij het merk Xiaomi. Een Xiaomi telefoon kopen kan zeker een mogelijkheid zijn als je op zoek bent naar een goede nieuwe telefoon. Dit merk heeft veel toffe telefoons met mooie functionaliteiten, dus een Xiaomi telefoon kopen is zeker iets dat je kunt overwegen. Koop je een nieuwe telefoon? Vergeet er dan dus geen screenprotector op te zetten zodra je deze hebt!

Stevig telefoonhoesje

Niet alleen een screenprotector draagt bij aan de bescherming van je telefoon, dit geldt ook voor een stevig telefoonhoesje. Telefoonhoesjes zijn te koop in verschillende soorten, waardoor je hier een ruime keuze in hebt. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een backcover, bookcase, flipcase of bumper. Om jouw telefoon zo goed mogelijk te beschermen, zou je het beste kunnen gaan voor een bookcase of flipcase. Een backcover beschermt alleen de achterkant en zijkanten en de bumper alleen de zijkanten. Bij een bookcase of flipcase wordt de hele smartphone zo goed mogelijk beschermd.

Vermijd water zo veel mogelijk

Waar je bij schade aan je telefoon meestal gelijk denkt aan val- of stootschade, is ook water iets waar je zeker voor moet oppassen. Daarnaast is niet iedere telefoon tegenwoordig al waterbestendig, waardoor het zeker slim is om water zo veel mogelijk te vermijden. Ook door water kan jouw telefoon namelijk aardig veel schade oplopen, wat je natuurlijk moet zien te voorkomen.

Sluit een verzekering af voor schade

Heb jij al best veel schade opgelopen met je afgelopen telefoons? Dan weet je als geen ander dat dit best wat geld kan kosten. En dat is natuurlijk niet fijn. Een verzekering afsluiten kan in dit geval zeker een goed idee zijn. Er zijn namelijk een aantal verzekeringen beschikbaar waarbij jij met je telefoon bent gedekt tegen schade. Kijk wel goed bij het afsluiten van de verzekering waar je precies voor bent verzekerd (bijvoorbeeld valschade, stootschade en waterschade) zodat je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan als er iets gebeurt.

Als jij de bescherming van je telefoon van groot belang vindt, is het goed om hier voldoende aandacht aan te besteden. De tips hierboven kun je in ieder geval zeker onthouden, want hiermee ben je al een heel eind op weg. Door je telefoon optimaal te beschermen kan deze de komende jaren weer goed mee!