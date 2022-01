Dit kunnen we in 2022 verwachten van Polkadot (DOT)

Gavin Wood, oprichter van Polkadot DOT), heeft in een blogpost op 31 december laten weten wat we van Polkadot in het jaar 2022 kunnen verwachten. Als we Gavin Wood mogen geloven dan ziet de toekomst er behoorlijk rooskleurig uit met meerdere grote updates aan het netwerk en de verdere uitbreiding van de Polkadot Parachains

Polkadot Parachains

In 2021 zijn de eerste Parachains live gegaan. Een van de belangrijkste punten voor 2022 is de verdere uitrol van meer parachains. Door de uitbreiding van meerdere parachains worden er meer functionaliteiten aan het netwerk toegevoegd. Afgelopen december zijn de eerste Parachains live gegaan. In 2022 zullen er meer dan 150 nieuwe Parachains worden toegevoegd aan het netwerk. Hierdoor zijn er veel nieuwe functionaliteiten te verwachten welke zich koppelen met Polkadot.

Polkadot Bridges

In 2022 zullen er een aantal nieuwe bridges gelanceerd worden. Deze bridges maken het mogelijk om het netwerk te connecten met andere blockchains . Ontwikkelingen worden hierop verwacht tussen Polkadot en Ethereum.

Ook zullen er achter de schermen meer verbeteringen worden toegevoegd om het netwerk van Polkadot stabieler te maken met een transactiesnelheid van 1.000 transacties per seconde voor een enkele parachain.

De koers van Polkadot is het nieuwe jaar goed begonnen met een stijging van 7 procent in de afgelopen 24 uur.