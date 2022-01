ESPN 1 vanaf 12 januari gratis voor bijna alle Ziggo-klanten

Ziggo heeft voor 2022 niet meer de rechten van de Formule 1 in handen. Wel is voor vrijwel alle Ziggo-klanten ESPN 1 toegevoegd aan het aanbod. Via ESPN 1 is het mogelijk om onder andere de Eredivisie te volgen.

ESPN 1 gratis voor Ziggo-klanten

Vanaf 12 januari krijgen Ziggo-klanten gratis ESPN 1. Er is geen handmatige actie vereist. Ziggo abonnees kunnen het kanaal bekijken via 421.

ESPN 1 is het eerste kanaal van het sportpakket ESPN Compleet (voorheen Fox Sports). Vanaf 12 januari is kanaal 421 toegevoegd voor Ziggo abonnees. Voor Ziggo is het vereist om minimaal te beschikken over een TV Start of TV Standaard abonnement of een abonnement met internet.

Sommige Eredivisiewedstrijden zijn geprogrammeerd op ESPN2, ESPN3 of ESPN4. Hierdoor worden niet alle wedstrijden tegelijk uitgezonden op ESPN1. Voor het volledige pakket heeft Ziggo ESPN Compleet – met toegang tot 4 ESPN kanalen.

Welk kanaal?

