Dit is wat je moet weten over de nieuwe Samsung Galaxy S22

De nieuwe Samsung Galaxy S22 modellen zijn in aantocht. Voor zover bekend komen er drie nieuwe modellen uit: de S22, de S22+ en de S22 Ultra. Wat weten we tot nu toe?

De nieuwste Exynos 2200 of Snapdragon 989 chipset

Volgens geruchten krijgen de modellen de nieuwe chipset van Qualcomm, namelijk de Snapdragon 989. Meestal voorziet Samsung haar telefoons van de Exynos chipset, die in de eigen Samsung fabriek wordt gemaakt. Maar door een wereldwijd chiptekort lijkt Samsung hier nu dus niet voor te kiezen. Welke chipset daadwerkelijk de voorkeur krijgt, weten we op 8 februari.

Nieuwe kleuren

De S22 en de S22+ verschijnen waarschijnlijk in vier kleuren: roségoud, groen, wit en zwart. De S22 Ultra wordt verkrijgbaar in de kleuren donkerrood, zwart en wit.

Gigantisch veel opslagruimte in de S22 Ultra

De S22 Ultra krijgt een grote opslagcapaciteit. Hoeveel het precies wordt is nog niet bekend, maar geruchten gaan dat het maar liefst 512GB of zelfs wel 1TB wordt. Ook krijgt de Ultra een RAM-geheugen van 16GB. De S22 en de S22+ krijgen een opslagcapaciteit van 128GB of 256GB en een RAM van 8GB.

Vernieuwd design voor de Samsung S22 Ultra

Voor de Samsung S22 en de S22+ kiest Samsung voor het vertrouwde en herkenbare uiterlijk dat we ook al zagen bij de S21 serie. De S22 toestellen krijgen een scherm van meer dan 6 inch met zeer dunne randen. Iets kleiner dan bij de voorganger maar daardoor comfortabel te bedienen.

Het vlaggenschip-model zou wel een behoorlijk vernieuwd ontwerp krijgen. De S22 Ultra gaat lijken op de Galaxy Note, met rechte hoeken en een geïntegreerde S pen. Dat is nieuw: de telefoon heeft een ingebouwde plek om de S pen te bewaren.

Camera’s met verhoogde fotokwaliteit

De S22 en S22+ krijgen een hoofdcamera met 50-megapixel en een groothoekcamera met 12-megapixel. Ook komt er een telefotocamera van 10-megapixel. Die wordt – in tegenstelling tot de S20 en S21 serie – uitgerust met 3x optische zoom, zodat ook ingezoomde foto’s van hoge kwaliteit zijn.

De S22 Ultra krijgt een dubbele telefotocamera, twee 10-megapixel sensoren waarvan één met 3x optische zoom en één met 10x optische zoom. Het toestel wordt ook voorzien van een 12-megapixel groothoeklens, een hoofdcamera met 108 megapixel en een 40-megapixel punch-hole selfiecamera. Voor de echte fotografieliefhebbers heeft de Ultra dus grote pluspunten ten opzichte van de twee minder uitgebreide modellen.

De camera’s komen op een camera-eiland met Gorilla Glass. Hierdoor worden de cameralenzen optimaal beschermd. Het ziet ernaar uit dat de nieuwe Samsung-modellen een Super Clear Lens krijgen. Deze lens is bedoeld om reflecties en schitteringen tegen te gaan.

Verwachte verkoopprijs geen verrassing

Qua prijs zijn er geen echte verrassingen. Met 849 euro voor de Galaxy S22, 1049 voor de Galaxy S22+ en 1249 euro voor de Galaxy S22 liggen de prijzen in lijn met die van de S21-serie. Voor deze prijzen zijn er – vooral bij de S22 Ultra – verbeteringen te zien op het gebied van de chipset, de S pen, de kwaliteit van het display en de camera’s.

Wil jij straks ook een nieuwe Samsung Galaxy? Bekijk deze pagina over Samsung voor het volledige overzicht, zodat je alvast kunt ontdekken welk model het beste bij je past.