Efficiënte bedrijfssoftware voor jouw onderneming

Heb je een eigen zaak of ken je iemand met een onderneming? Dan weet jij als geen ander dat een optimale werking van het bedrijf belangrijk is voor de winstgevendheid. Naast personeel en machines hebben ook computers een belangrijke plaats in bedrijven en vooral de software waarop ze draaien. Wij helpen jou de juiste bedrijfssoftware kiezen.

Er zijn vandaag ontzettend veel soorten software, elk met zijn eigen eigenschappen en specialisaties. Weet je niet goed welke software het beste past bij jouw activiteiten? Begin dan eerst met het bepalen van de behoeftes. Welke activiteiten voer je uit? Wat moet deze software kunnen om die activiteiten optimaal uit te voeren? Tegen welke problemen loop je aan die je graag verholpen ziet? Wat zijn korte- en langetermijndoelen en hoe moet software helpen die te verwezenlijken?

Pakketten op maat

Een ERP pakket is een goed systeem voor overkoepelend bedrijfsbeheer. ERP staat voor Enterprise Resource Planning, wat betekent dat dit softwarepakket informatie van diverse bedrijfsafdelingen samenbrengt op één plek. Met behulp van ERP gaat het plannen van processen in je bedrijf veel makkelijker. Bedrijfsprocessen worden immers geïntegreerd en geautomatiseerd, wat zorgt voor een verhoging van de productiviteit, lagere kosten en op termijn meer winst.

Houd er wel rekening mee dat de installatie van een ERP systeem tijd kost, omdat alle gegevens van het bedrijf verzameld moeten worden en overgedragen naar één centraal systeem. Digitalisering is echter een belangrijke stap die élke onderneming moet nemen, dus deze data-overdracht is zeker de moeite waard. Een optimale bedrijfssoftware zorgt er ook voor dat je als bedrijf kan blijven groeien, en de software groeit gewoon mee.

ERP voor kmo’s

Niet alleen multinationals of andere grote bedrijven hebben nood aan ondersteuning van bedrijfsprocessen. Ook kleine en middelgrote ondernemingen willen zo efficiënt mogelijk werken. Voor hen is SAP Business One, dat je kan verkrijgen via een SAP Partner, heel geschikt. Bovendien koppelt het naadloos met bijvoorbeeld het kassasysteem en de webshop, waardoor bijvoorbeeld ook retailers geholpen worden.

Voorbereiding implementatie ERP-pakket

Een ERP pakket is een sterk staaltje technologie. Voor je besluit te investeren in ERP moet je een analyse maken van de kosten tegenover de voordelen die je kan behalen door deze software. Zijn de voordelen niet beduidend groter, dan doe je deze investering beter niet. Tot slot moet ook je personeel leren werken met dit nieuwe systeem. Veel hangt dus af van hoe zij omgaan met deze verandering. Het kan immers een tijdje duren voor iedereen dit nieuwe systeem aanvaard heeft. Een goede afweging van de pro’s en contra’s is dus belangrijk voor je een investering doet.