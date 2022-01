De snelle koersveranderingen in cryptocurrency uitgelegd

De koers in crypto is zeer opvallend. Als je een gehele dag enkel de koers van verschillende munten in de gaten zou houden, dan zou je merken dat deze soms met het uur zal veranderen. Bijzonder, nietwaar? Veel mensen durven het dan ook niet aan om te beleggen in crypto coins. De markt is té onvoorspelbaar. Dat klopt. Maar toch ook weer niet. De markt is inderdaad onvoorspelbaar, maar er zijn verschillende aspecten die je kunt meenemen in jouw research om te bepalen welke cryptomunt de meeste kans op winst geeft. Op die manier is het juist een zeer leuke en soms zelfs heel lucratieve methode van beleggen. Hierbij is het met name belangrijk om de wereld van cryptocurrency in te stappen en jezelf hier verder in te verdiepen. In dit artikel lees je meer over het waarom. Want hoe kan de koers van cryptomunten toch altijd zo snel veranderen?

Het vertrouwen is van essentieel belang

Als je het vergelijkt met de aandelenbeurs is dat eigenlijk niet anders. In de meeste gevallen zien we hier veranderingen wanneer het vertrouwen stijgt of juist wegvalt. In de wereld van cryptocurrency werkt dit nog wat sterker. De cryptomunt is namelijk heel sterk afhankelijk van het vertrouwen van de investeerders. Zodra het vertrouwen ook maar iets dreigt te schommelen, is dit direct terug te zien in de koers. Dit was bijvoorbeeld duidelijk te zien toen president Joe Biden aan de macht kwam in de Verenigde Staten.

Het nieuws heeft een zeer groot aandeel in het kweken (of juist afbreken) van het vertrouwen van de investeerders. Dit was bijvoorbeeld duidelijk te merken toen heel wat jaren geleden de bitcoin voor het eerst echt goed werd opgepakt door de mainstream. Op dat moment waren mensen volledig om. Mede door de succesverhalen verwachtte iedereen plotseling miljonair te worden door op het juiste moment te beleggen. De prijzen gingen direct door het dak.

Zo werkt het ook met negatieve nieuwsberichten. Wanneer enkel de bitcoin wordt aangevallen, is er ook een duidelijke weerslag te zien op de altcoins. Als het vertrouwen in de bitcoin weg is, zullen deze koersen ook voor een groot deel onderuit gaan.

De bitcoin is dé belangrijkste factor

De bitcoin is verreweg de meest bekende cryptocurrency wereldwijd. Hier begon het allemaal mee. Het was de bitcoin die de wereld van cryptocurrency voor iedereen openstelde. Hoewel er tegenwoordig ook in heel veel verschillende altcoins wordt belegd en de bitcoin zeker niet meer de enige cryptocurrency is, blijft deze wel voor een groot deel verantwoordelijk voor de koers. Wanneer het vertrouwen in de bitcoin afneemt, zal dit ook effect hebben op de altcoins. Daarom is het – zelfs wanneer je enkel handelt in altcoins – altijd goed om ook de koers van de bitcoin in de gaten te houden. Wanneer hier een sterke daling of stijging te bespeuren is, zit de kans er dik in dat deze ook binnen korte tijd terug te zien zal zijn bij de altcoins.