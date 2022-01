Sim only en prepaid: de verschillen

Wil je een telefoon kopen en overweeg je om een telefoon met sim only abonnement te nemen of een prepaid telefoon? Dan zijn er belangrijke dingen die je moet weten over de verschillen tussen sim only en prepaid. In dit artikel vertellen wij je wat de belangrijkste verschillen tussen sim only en prepaid zijn en welk soort abonnement het beste is. Lees snel verder voor meer informatie.

Abonnement versus geen abonnement

Een van de grootste verschillen tussen sim only en prepaid is dat sim only een abonnementsvorm is en prepaid niet. Wanneer je kiest voor een sim only abonnement, betaal je maandelijks een vast bedrag aan de provider. Hiermee kun je bijvoorbeeld onbeperkt bellen of een aantal belminuten en MB’s kiezen per maand. Kies je voor een telefoon met prepaid, dan zet je zelf telkens weer geld op de telefoon waarvan je belt of internet. Dit doe je vooraf.

Bedrag op prepaid versus bundel

Wanneer je kiest voor prepaid, weet je precies wat je uitgeeft. Wanneer je een tegoed van 20 euro op je telefoon hebt staan en voor 15 euro hebt gesmst, weet je dat je nog 5 euro over het om berichtjes van te sturen. Daarna kan je geen berichten meer versturen, omdat je tegoed simpelweg op is. Bij sim only sluit je bundels af, waarbij je bijvoorbeeld een pakket van 150 smsjes per maand hebt. Mocht je er iets meer dan dat versturen, dan ga je buiten je bundel, waardoor je extra geld betaalt. Je kunt er echter ook voor kiezen om een sim only abonnement onbeperkt bellen te kiezen. Hierdoor bel je voor een vast bedrag per maand onbeperkt en hoef je niet bang te zijn dat je buiten je bundel gaat.

Welke optie is het beste?

Wat is dan eigenlijk de beste optie? Een sim only abonnement of een prepaid? Het antwoord hierop is dat dit geheel van je persoonlijke situatie afhangt. Stel dat je bijvoorbeeld weinig sms’t, belt en op het internet zit, dan kun je het beste voor een prepaidkaart gaan. Zo ben je gewoon bereikbaar en ben je hier het minste geld aan kwijt. Wanneer je je smartphone net wat meer gebruikt, kun je het beste voor een sim only abonnement gaan. Stel dat je maandelijks meer dan 100 belminuten gebruikt en rond de 50 sms’jes verstuurt, is sim only de beste keuze. Weet jij al welke optie het meest bij jou past?