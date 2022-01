Wat je nodig hebt om een website te starten

Het is een goed idee om in deze tijd een website te starten. Dat klinkt best ingewikkeld; hoe ga je jouw eigen webpagina’s maken die iedereen op het internet kan bezoeken? Het hoeft echter niet moeilijk te zijn. Met de volgende benodigdheden kun je jouw website al lanceren.

Het eerste wat je gaat doen is een domeinnaam registreren. Dit is de naam die in de zoekbalk getypt wordt, waarna je terecht komt op jouw website. Een naam zegt onmiddellijk veel over jouw website.

Het is goed om te onthouden dat je zo veel domeinnamen kunt registreren als je wilt. Zodra je een voorkeur hebt, kun je deze meestal voor een kleine prijs registreren. De domeinnaam is dan minimaal een jaar lang exclusief voor jou om te gebruiken.

Een domeinnaam registreer je bij een registrar. Voornamelijk webhosting providers bieden deze services aan.

Een webhosting pakket kiezen

Een hostingpakket heb je nodig om vindbaar te zijn op het internet. Wanneer je een webhosting pakket kiest, huur je een stukje van de server van het webhostingbedrijf. Zodra je website een plaats heeft gekregen op het internet, kan het gevonden worden door anderen. Als je website geen plek heeft op een server, bestaat het niet voor anderen.

Een webhosting pakket koop je logischerwijs bij een webhosting provider. Deze kun je dus kopen samen met jouw domeinnaam. Er zijn vaak verschillende pakketten waar je uit kunt kiezen, zodat je een pakket kan kiezen die het beste past bij jouw website. Voor een kleine website kun je bijvoorbeeld een goedkoop shared hostingpakket aanschaffen.

Je website bouwen

De meeste tijd zal gaan zitten in jouw website maken. Hoe je jouw website bouwt, is aan jou. Wanneer je weinig ervaring hebt en net begint, is een website bouwer met een drag & drop systeem misschien wel een goede optie voor jou. Houd daarbij wel in gedachten dat er limieten zitten aan je creatieve vrijheid. Wanneer je meer keuzes wilt hebben, kun je kiezen voor een CMS. Een voorbeeld hiervan is het populaire WordPress.

Je tijd nemen voor het bouwen van een goed functionerende website is een goed idee. Houd rekening met onder andere gebruiksvriendelijkheid, duidelijkheid, huiskleuren en het plaatsen van contactgegevens.

Beveiliging voor je website

Wanneer een bezoeker op een website terecht komt, zie je vaak een slotje in de zoekbalk staan. Google geeft je een melding wanneer het slotje niet aanwezig is, wat aangeeft dat de website niet beveiligd is. Dit is – terecht – een grote reden voor bezoekers om de website te verlaten. Om dit te voorkomen installeer je een SSL certificaat. Ook deze kun je vaak krijgen bij een webhosting provider. Op deze manier beveilig je jouw website. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor jouw bezoekers.