Welke hosting? Cloud of shared servers

Tegenwoordig zijn er vele oplossingen te vinden in de cloud. Als we kijken naar het online aanbieden van websites en online applicaties zijn er behoorlijk veel verschillende mogelijkheden.

Zo zijn er termen als public cloud, private cloud server, hybrid cloud, shared hosting en managed hosting. Maar wat is nu het verschil. Laten we beginnen met het verschil tussen managed en unmanaged.

Managed vs unmanaged

Voor ondernemers is het vooral belangrijk om online te blijven – zonder dagelijks onderhoud aan een server of het monitoren of de sites wel online zijn. Dit punt is vooral belangrijk als het gaat om de vergelijking tussen managed en unmanaged servers.

De naam ‘unmanaged’ richt zich op de servers welke je volledig zelf te beheren. De leverancier zal de hardware onderhouden en zorgen dat de server altijd bereikbaar blijft. Hierbij enkel gericht op de hardware-kant van de infrastructuur.

Alles bovenop de server, denk aan een webapplicatie, webshop of andere online diensten dienen zelf uitgevoerd te worden. Ook dergelijke updates en security-patches zijn hiervan onderdeel.

Ben je zelf niet technisch of is er geen personeel welke zich kan richten op het onderhoud van de servers is het aangeraden om voor managed cloud/ hosting te kiezen. Al heeft unmanaged hosting vooral als als het gaat om de prijs een voordeel – zonder beheer is aanzienlijk goedkoper, al moet je wel goed bedenken dat het onderhoud er nog bij zal komen.

Managed hosting

Bij managed hosting is de cloud provider verantwoordelijk voor de gehele server, hierbij ook voor de applicaties, updates en monitoring van problemen. Managed hosting geeft vooral als voordeel dat er garanties zijn op het online houden van de servers. Bij problemen, kritische updates en storingen heb je direct een team paraat.

Private cloud

Private cloud is vooral geschikt als je zelf veel controle wil blijven behouden over de performance en infrastructuur. Hierbij heb je altijd een eigen private omgevingen welke volledig ingericht kan worden conform de security. Uiteraard zijn er ook managed private cloud omgevingen waarbij vrijwel alles voor je in beheer zal blijven.

Private cloud heeft voornamelijk vaak de voorkeur als je geen gebruik kan maken van de cloud vanwege technische of compliancy redenen. Private cloud omgevingen deel je met niemand – waardoor deze zonder problemen volledig aangepast kunnen worden.

Simple website

Zoek je een eenvoudige manier om een website te laten hosten – heb je altijd de mogelijkheid om een eenvoudige hosting af te nemen inclusief beheer. Hierbij heb je zelf geen verborgen kosten / werkzaamheden en kan je vooral de focus leggen op de productiviteit. Tegenwoordig zijn er bijvoorbeeld ook oplossingen welke direct zijn gebaseerd op WordPress of een ander CMS-systeem.