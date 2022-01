Direct inschrijven bij Sony mogelijk voor PlayStation 5

Het is nu in Nederland en België mogelijk om je in te schrijven voor een kans om de PlayStation 5 bij Sony zelf te kopen.

PS5 direct bij Sony kopen

Vanaf vandaag is er een inschrijfsysteem voor de aankoop van de PlayStation 5. Nog altijd is de console wereldwijd nauwelijks te verkrijgen. Om je te registreren kan je hier terecht.

Om te registreren is er een PlayStation Network ID nodig. Wanneer er nieuwe voorraad zal ontstaan zal een selectie een mail krijgen wanneer de console kort te verkrijgen is met een tijd, datum en verdere instructies.

Indien geselecteerd is het mogelijk om in een klein tijdvenster en met zeer beperkt aanbod een console te kopen. Zelfs als je geselecteerd bent is er dus geen garantie dat je daadwerkelijk een PlayStation 5 kunt kopen.

Wel is het belangrijk om je PSN account te gebruiken welke is gekoppeld aan een geldig emailadres.