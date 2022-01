Raamdecoratie die je kunt bedienen via je smartphone

Dat de mogelijkheden van onze smartphone eindeloos zijn, weten we allang! Dit slimme apparaat is niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken. Tegenwoordig is het percentage mensen die de telefoon enkel nog voor bellen gebruikt, heel erg laag. We bedienen de lampen met onze telefoon en we zetten de verwarming vast aan voor we naar huis rijden vanuit ons werk. Maar heb jij wel eens gedacht aan slimme raamdecoratie?

Voordelen

Laten we beginnen met de duurzaamheid en hoe je dit in je portemonnee voelt. Want door het installeren van slimme raamdecoratie bespaar je op je energiekosten. Op een koude dag, waarop je geen zon op je ramen hebt, zorgen je ramen voor een groot warmteverlies. Sluit jij op deze dagen je gordijnen, houd je de warmte binnen en de kou buiten.

Maar ook gemak is een enorm groot voordeel. Zit je lekker onder een deken op de bank te bingewatchen terwijl de avond valt, hoef je niet op de staan om de gordijnen te sluiten. Door een vooraf ingestelde planning of door een simpele druk op de knop sluit jij je gordijnen.

En wat dacht je van veiligheid? Beweging in een huis schrikt inbrekers af. En combineer jij het automatische sluiten van je raamdecoratie met slimme verlichting, zal iedereen denken dat er iemand thuis is.

Gebruiksvriendelijkheid is uiteraard ook erg belangrijk. Welk slim rolgordijn je ook kiest, hij is zeer snel via jouw smartphone te bedienen. Via een bluetooth verbinding maken de gordijnen verbinding met je smartphone (installatie duurt slechts een paar minuten) waarna je via je smart home of zelfs je stem de gordijnen kunt bedienen.

Mogelijkheden

Tegenwoordig zijn ook de mogelijkheden in slimme raamdecoratie groot. Zo kan je kiezen voor verduisterende rolgordijnen op bijvoorbeeld je slaapkamer waardoor je heerlijk zult slapen. Lichtdoorlatende rolgordijnen die zorgen voor privacy en een sfeervolle lichtinval in je woonkamer en/of keuken. Of transparante rolgordijnen waarmee jij voorkomt dat mensen vanaf buiten naar binnen kunnen kijken maar je toch geniet van een fijne daglichtinval.

Hebben jouw ramen geen standaardmaten? Ook dat is geen probleem. Slimme duo rolgordijnen op maat zijn ook te verkrijgen. Het voordeel van duo rolgordijnen is dat je het beste van 2 werelden hebt: je kan zelf de lichtinval in huis bepalen doordat er verschillende stofbanen in zitten.

We kunnen dus wel stellen dat je met slimme raamdecoratie je dagelijks leven gemakkelijker, veiliger en duurzamer maakt!