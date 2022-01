Xbox Game Pass heeft meer dan 25 miljoen abonnees

Phil Spencer, Xbox-hoofd, heeft aangekondigd dat de Xbox Game Pass inmiddels meer dan 25 miljoen abonnees heeft. Door de overname van Activision Blizzard – zal de game dienst een grotere rol gaan krijgen binnen het landschap van Microsoft.

25 miljoen abonnees voor Game Pass

Xbox Game Pass heeft inmiddels meer dan 25 miljoen abonnees. Dat is maar liefst 7 miljoen meer in vergelijking met het volgende rapport. Phil Spencer heeft de nieuwe statistieken uitgebracht via een bericht op Xbox Wire.

Overname Activision Blizzard

Microsoft heeft voor 68,7 miljard dollar Activision Blizzard overgenomen. Bobby Kotick blijft de CEO van het game bedrijf. Microsoft heeft al laten weten dat er veel games beschikbaar zullen komen op Game Pass.

Met Xbox Game Pass krijgen abonnees voor een vast bedrag per maand toegang tot meer dan honderd games. Alles games welke worden ontwikkeld door Microsoft zelf en via de studio’s komen op de dienst beschikbaar.