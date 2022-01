Komt de Samsung Galaxy S22 op 9 februari?

De Galaxy S22-serie van Samsung komt mogelijk binnen enkele weken op de markt. Volgens de bron Ice Universe op Weibo zal de nieuwe smartphone op 9 februari aangekondigd worden voor het publiek. Waarna ze tegen het einde van februari in de verkoop gaan.

Galaxy S22 serie

Samsung zal naar verwachting drie nieuwe Galaxy S22-telefoons onthullen. Het gaat hierbij om de Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra. Uiteraard beschikt de Galaxy S22 Ultra over de meest premium specificaties. Naar verluidt beschikt de Galaxy S22 Ultra over een ingebouwde S Pen.

De Galaxy S22 Ultra zal naar verwachting beschikken over een 6,8-inch 120Hz LTPO AMOLED-scherm. Ook is er een quad-camerasysteem aanwezig van 108MP en zal er een nieuwe Snapdragon 8 Gen 1 het geheel aansturen. Een aantal versies zullen beschikken over de Exynos 2200-chipset.

Prijs Galaxy S22

Volgens bronnen is de instapprijs van de Galaxy S22 849 euro. Hiervoor krijg je 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan interne opslag.