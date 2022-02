Zelf een game PC samenstellen? Zo doe je dat

Wil jij jezelf een heuse game PC cadeau doen? Dan loont het de moeite om je te verdiepen in de functie van de verschillende onderdelen, en te kiezen voor een PC samenstellen op basis van jouw wensen. Dit soort PC’s zijn namelijk gemiddeld gezien wat duurder dan normale computers, en als je zelf kunt kiezen van welke onderdelen je de duurste versie wilt en welke je niet zo belangrijk vindt, kun je gemakkelijk de kosten drukken. Zo heb je bovendien een game PC die precies geschikt is voor waar jij hem voor wilt gebruiken, handig!

Het belangrijkste onderdeel: de videokaart

Er zijn maar weinig onderdelen zo belangrijk als je bij Computer Bestel een game PC samenstellen wilt als de videokaart. Deze is namelijk verantwoordelijk voor hoe jouw game er op je scherm uitziet, en tevens de reden dat mensen kiezen voor een echte game PC. Een goede (vaak duurdere) videokaart resulteert niet alleen in super scherp beeld, maar ook de kleuren zijn veel sprekender. Wel zo prettig als jij iemand bent die de designs en grafische aspecten van de game super belangrijk vindt. Van de vele onderdelen waaruit een gaming PC bestaat is het eigenlijk niet aan te raden om te besparen op de videokaart. Doe je dat wel, dan is de kans groot dat je daar spijt van krijgt, en besluit om deze op een gegeven moment te laten vervangen door een betere.

De processor van een game PC

Bij het samenstellen van een gaming PC is ook de processor erg belangrijk. Deze zou je ook wel het hart van de computer kunnen noemen. Hij is verantwoordelijk voor alle aansturingen binnen de computer, en hoe beter de processor is, hoe meer informatie je computer als het ware per seconde kan verwerken. Hoe goed je processor moet zijn hangt af van welk type games je wilt spelen. Hoe hoger de kwaliteit van de game, hoe meer frames je per seconde nodig hebt, en dus hoe beter de processor moet zijn. Echter, je hebt geluk dat er vaak ook betaalbare varianten zijn die je ook een prima ervaring geven. De processor is dus iets waar je als je zo mogelijk geld uit wilt geven gerust wat op kunt besparen, en dat zonder dat je er heel veel van zult merken.

Het interne geheugen van de computer

Voor vrijwel alle gamers is een super snel intern geheugen, oftewel het Ram geheugen, van groot belang. Dit zorgt er namelijk voor dat je snel kunt schakelen de computer snel reageert. Voor werkzaamheden op een normale computer is 4 GB Ram doorgaans voldoende. Wil je echter uitgebreide games spelen? Dan moet je bij het samenstellen van je PC Bij Computer Bestel voor een groter geheugen gaan. 8 GB zou genoeg moeten zijn voor de meest casual gamers. Wil je gamen op professioneel niveau en werkelijk de beste games spelen? Kies dan voor 16 GB. Sommigen kopen 32 GB, maar dit is echt zelden noodzakelijk, dus besteed je geld liever aan de kwaliteit van andere onderdelen.