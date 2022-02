Gerucht: Apple komt begin dit jaar met nieuwe iPhone SE

Als we de geruchten mogen geloven komt Apple op 8 maart met de aankondiging van een aantal nieuwe producten, zo weet Bloomberg te melden.

Nieuwe iPhone SE

Anonieme betrokkenen hebben het onder meer over een vernieuwde iPhone SE met 5G-ondersteuning en een verbeterde iPad. Ook zou iOS 15.4 in maart verschijnen. Mogelijk krijgen we ook een nieuwe Mac te zien.

Volgens de bronnen behoudt de aankomende iPhone SE hetzelfde design als de uitvoering uit 2020. Het gaat hierbij vooral om een upgrade welke zich richt op een verbeterde camera en processor. Ook de iPad Air zal beschikken over verbeterde hardware.

Geruchten melden een evenement op 8 maart.