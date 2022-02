Streamingdienst Viaplay start op 1 maart 2022 in Nederland

Viaplay is de nieuwe streamingdienst welke dit jaar zijn debuut maakt op de Nederlandse markt. Viaplay heeft voor het jaar 2022 de uitzendrechten van de Formule 1 in handen. Vanaf 1 maart start de nieuwe streamingdienst in Nederland.

ViaPlay 1 maart 2022

Viaplay staat voor 1 maart 2022 op de planning. Op die dinsdag start de nieuwe streamingdienst. Naast de online-streamingdienst komt Viaplay ook direct naar Ziggo, KPN en T-Mobile. Via de samenwerkingen is het mogelijk om Viaplay direct via de televisie te bekijken.

Mocht je de dienst wel als streamingdienst willen nemen, heeft Viaplay zelf ook nog een aanbieding. Wie voor 1 maart een abonnement afsluit zal 99 euro betalen voor het eerste jaar.

Content Viaplay

Naast Formule 1 zal er meer content beschikbaar komen via Viaplay. De Premier League komt rond de zomer naar ViaPlay