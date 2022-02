Duurste CryptoPunk NFT verkocht voor $23,7 miljoen

NFT’s zijn nog altijd behoorlijk trending. Al sinds het begin van de NFT hype is er veel aandacht richting de CryptoPunks. inmiddels gaan CryptoPunks voor flinke bedragen over de virtuele toonbank, een nieuw exemplaar heeft een nieuw record weten te behalen.

Duurste CryptoPunk

CryptoPunk 5822 is verkocht voor een bedrag van ruim 23,7 miljoen dollar, zo weet de CryptoPunks Bot te melden.

Nummer 5822 is onderdeel van het Larva Labs project. De Cryptopunk#5822 is gekocht door de CEO van custom blockchainmaker Chain, Deepak Thapliyal.

CryptoPunks

CryptoPunks was de eerste collectie NFT art die in 2017 op de markt kwam. Zo’n vijf jaar geleden creëerden Matt Hall en John Watkinson, oprichters van het softwarebedrijf Larva Larbs, een programma welke duizenden karakters genereerde. Elk karakter is door een algoritme gecreëerd,en door de vele objecten uniek.