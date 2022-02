Geen Nederlands commentaar voor F1 TV Pro

Over enkele weken start het Formule 1-seizoen van 2022. Helaas is er een wijziging geweest bij de F1 TV Pro dienst, voor dit seizoen is er geen Nederland commentaar meer toegevoegd aan de app.

F1 TV Pro

Vanaf dit jaar zijn de wedstrijden niet meer te volgen via Ziggo, Streamingdienst Viaplay heeft de rechten overgenomen.

F1 TV Pro is de officiële streamingdienst en is helaas dit jaar zonder Nederland commentaar. Wil je in 2022 dus F1 kijken met Nederlands commentaar, is Viaplay vooralsnog de enige oplossing.

Viaplay is onderdeel van Nordic Entertainment, waarmee Viaplay de concurrentie aangaat met F1 TV Pro.