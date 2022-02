Nokia G21: Beschikt over grote accu voor ruim 3 dragen zonder laden

Nokia heeft een nieuwe smartphone uitgebracht welke beschikt over een aantal interessante specificaties. De nieuwe Nokia G21 is een nieuwe smartphone welke beschikt over een accu van 5.050 mAh. Volgens HMD Global goed voor ruim drie dagen zonder laden. De G21 is vanaf 199 euro te koop in Nederland en België.

Nokia G21

HMD Global, het bedrijf van de Nokia-smartphones, heeft de nieuwe G21 uitgebracht in het lagere prijssegment. De G21 is de opvolger van de G20 smartphone.

Het model beschikt over 4GB aan RAM en 128GB aan interne opslag. Verder beschikt het 6,5-inch scherm over een resolutie van 1600 bij 720 pixels en is er een Unisoc T606 chipset aanwezig.

De telefoons krijgen twee OS-upgrades; ze komen uit met Android 11. Hierdoor is de Android 12 en Android 13 update een zekerheid vanuit HMD Global.

Prijs en beschikbaarheid

De Nokia G21 zal vanaf deze week te koop zijn voor 199 euro. Vanaf maart zal de Nokia G11 in de winkels liggen voor een prijs van 149 euro.