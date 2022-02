Opgeruimd is handig en staat professioneler. Echt waar!

Als drukke ondernemer is het belangrijk zaken goed te organiseren. Daarom werk je met agenda’s, duidelijke planningen en allerlei handige gadgets en apps.

Maar hoe ziet het er bij jou op kantoor eigenlijk uit? Is dat net zo georganiseerd als jij? Of liggen de usb-sticks en harde schijven her en der in kasten, lades en op bureau’s? Best lastig, als je snel bij digitale informatie moet kunnen. Tijd voor actie, want al dat gezoek naar rondslingerende HD’s kost alleen maar tijd, en houdt de info bovendien niet heel veilig. En hoe ver moet je eigenlijk lopen om je router te resetten als er iets niet werkt?

Investeer in een server rack

Een van de oplossing voor deze chaos is investeren in een goed server rack. Een goed rack houdt al je servers, routers en randapparatuur op een nette manier bij elkaar. Daar zitten nogal wat voordelen aan:

Makkelijk toegankelijk

Om goed te kunnen werken heb je niet alleen een snelle en stabiele internetverbinding nodig, je moet ook makkelijk bij je router kunnen. Doordat in een server rack al je apparatuur op één plek staat en alles mooi gerangschikt is, kun je er gemakkelijk bij. Door het gebruik van het rack krijg je een goed overzicht over alle kabels en kun je dus makkelijk eens kabel vervangen, of de router resetten.

Geen stof in je apparatuur

Door je apparatuur in een server rack op te slaan, krijgt stof minder kans. En dat is belangrijk, want elektrische apparaten kunnen daar erg gevoelig voor zijn. De kast zorgt ook voor bescherming tegen ander vuil. Een omgestoten kop koffie, kooklucht uit de kantine, vettigheid van de vingers van je patatetende collega, je wilt het allemaal zo ver mogelijk van je kostbare apparatuur vandaan houden.

Een nette werkplek

Wat ziet er professioneler uit als je als klant een bedrijf binnen stapt? Een net en geordend kantoor, of een werkplek waarbij je struikelt over losse kabels en waar harde schijven schots en scheef bovenop elkaar gestapeld zijn?

Met een server rack zorg je ervoor dat je kantoor een nette werkplek wordt. Dat geeft een professionele aanblik voor de klant, en heeft nog een voordeel. Want wist je dat mensen productiever zijn achter een opgeruimd bureau? Natuurlijk is een server rack geen wondermiddel, dus maak to do lijstjes in plaats van post-it’s te gebruiken, zet een prullenbak naast je bureau neer, en eet ergens anders om je werkplek netjes te houden.

Even met de bezem erdoor lucht lekker op

Een opgeruimde werkplek zorgt ervoor dat je met een helder hoofd aan je bureau kunt zitten. Je wordt immers niet afgeleid door allerlei ronslingerende spullen. Bovendien komt het steeds vaker voor dat werknemers van bureau wisselen, omdat er veel meer dan anders flexibel gewerkt wordt. Wat is er erger dan op een nieuwe werkdag je prachtige laptop neer te moeten zetten in de smerigheid van iemand anders. Schoonmaken dat kantoor dus!

Het kan echt geen kwaad eens in de zoveel tijd flink met de bezem erdoor te gaan. Stel een clean desk policy in om chaos op kantoor in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Want een opgeruimd kantoor is niet alleen beter voor de productiviteit, het zorgt ervoor dat je apparatuur heel blijft, er geen ongelukken gebeuren door loshangende snoeren en het ziet er allemaal een stuk professioneler uit.