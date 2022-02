Het gebruik van slimme apparaten is de laatste periode sterk toegenomen. Een van de slimme voorzieningen waar graag gebruik van wordt gemaakt is een deurbel met camera. Je zou wellicht denken dat dit meer een gadget is een geen essentiële uitgave maar dat is zeker niet het geval. Er zijn meerdere goede redenen te bedenken waarom steeds meer mensen een deurbel met camera kopen.

Wat is een deurbel met een camera?

De naam zegt het eigenlijk al, een deurbel met camera hang je op om van afstand te kunnen zien wie er voor je deur staat. Dit soort deurbellen worden in de volksmond dan ook wel “slimme deurbellen” of “smart deurbellen” genoemd. De nieuwste modellen zijn namelijk door middel van een app verbonden met je telefoon. Is dit weer een van de trendy innovaties voor meer veiligheid in Nederland? In zekere zin is dat zeker zo maar wel met de aantekening dat een trend tijdelijk is en een deurbel met een camera zeker een blijvertje zal zijn.

Waarom kiezen voor deurbellen met camera?

We hebben al eerder op deze website geschreven over de opties om bijvoorbeeld een bewakingscamera eenvoudig te koppelen aan je smartphone. Dit is uiteraard een optie waar veel ondernemers gebruik van maken. Als particulier kun je ook jouw domein bewaken met een deurbel met camera. Hiermee hebben we al de belangrijkste reden onder je aandacht gebracht waarom het kiezen voor deurbellen met camera zeker een overweging waard is voor veel mensen. Je kunt van afstand zien wie er voor je deur staat. Je leest steeds vaker dat mensen beroofd worden door onverwachts bezoek of andere rare dingen gebeuren bij de voordeur. De betere slimme deurbellen zijn zelfs voorzien van een bewegingsmelder wat uiteraard een nog veiligere optie is.

Naast de veiligheidsredenen is het ook handig om een deurbel met camera aan te schaffen voor het gemak. Wil je van afstand zien wie er voor de deur staat? Dan moet je jezelf zeker laten informeren in het veelzijdige aanbod van deurbellen met camera. Een andere handige optie is dat je via je deurbel met een pakketbezorger kunt communiceren als je niet thuis bent en de deurbel nooit mist als je op zolder bent en de bel daar normaal gesproken niet kunt horen. De deurbel wordt immers ook geactiveerd op je smartphone.

Keuzemogelijkheden in slimme deurbellen

Zoals aangeven heb je zeer veel keuzemogelijkheden als je op zoek bent naar een slimme deurbel. Het is bij het maken van je keuze tussen het aanbod van slimme deurbellen zeker van belang om je te verdiepen in zaken als de camera eigenschappen, de kwaliteit van de microfoon, de beschikbaarheid van bewegingssensoren en de mogelijkheden om de beelden op te nemen. Deze factoren brengen je al een flink eind in de richting van de slimme deurbel die aansluit op jouw wensen.