NFT-marktplaats OpenSea getroffen door phishing aanval

De populaire NFT marktplaats OpenSea is getroffen door een aanval. In eerste instantie leek het op een zogenoemde exploit door een hacker – echter is het inmiddels duidelijk dat de site is getroffen door een gerichte phishing-aanval.

Actieve phishing aanval OpenSea

Volgens Devin Finzer zijn er 32 gebruikers hun NFT’s kwijtgeraakt via het platform. Verschillende gebruikers van OpenSea ontvingen een e-mail die afkomstig leek van OpenSea waarin hen werd verzocht hun NFT’s te verplaatsen naar een nieuw smart contract.

Gebruikers autoriseerde de hackers om de waardevolle NFT’s vervolgens van het platform te stelen. Tot zover zijn er 32 mensen de NFT’s kwijtgeraakt via de phishing aanval. In totaal zou er ongeveer 1,5 miljoen euro aan Ethereum zijn buitgemaakt.

De phishing aanval is behoorlijk gericht aangezien OpenSea op 18 februari aankondigde een nieuw smart contract te gebruiken om een mogelijke exploit te repareren.