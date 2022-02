De voordelen van een professionele website

Websites zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Zonder website kan je onmogelijk overleven als bedrijf in de moderne wereld. Ze komen in veel soorten en maten. Van templates, tot volledig gebrande sites waar over elk stapje dat de websitebezoeker zet is nagedacht. In dit artikel gaan we in op de voordelen van zo’n professionele website. Kortom, waarom zou je jouw website laten maken door een agency?

Bouw merkbekendheid op

Het belangrijkste en meest fundamentele voordeel van het hebben van een sterke website is dat het je kan helpen naamsbekendheid op te bouwen. Zonder naamsbekendheid kan je geen succesvol bedrijf hebben, vooral niet als je een nieuwer bedrijf bent.

Merkbekendheid betekent dat mensen jouw merk herkennen, wat je op zijn beurt helpt om je doelgroep en inkomen te vergroten. Het is ook essentieel als het gaat om trechters om je diensten of producten te verkopen. Als iemand je merk niet kent, zullen ze je waarschijnlijk niet vertrouwen en zullen ze jouw verkooptrechters niet vinden of meer te weten komen over je producten en wat je te bieden hebt.

Een ander facet van merkbekendheid dat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat hoe meer mensen van je bedrijf hebben gehoord, hoe groter de kans dat ze iets bij je kopen.

Krijg inzicht in je publiek

Meer inzicht krijgen in je doelgroep is gemakkelijk een van de grootste voordelen van het hebben van een professionele website voor je bedrijf.

Er zijn talloze analyses die van je website kunnen komen, en als je deze niet hebt laten plaatsen door een agency, loop je gratis informatie mis om je bedrijf te helpen groeien. Services zoals website laten maken Amsterdam kan je helpen hiermee goed op gang te komen Door een tool zoals Google Analytics te gebruiken en te laten installeren kan je veel dingen bijhouden over de mensen die je site bezoeken.

Je kan de demografie vinden die je bereikt, de pagina’s bekijken waarop bezoekers terechtkomen, de zoekopdrachten waarnaar mensen op Google zoeken die ertoe leiden dat ze je website vinden, en je kunt zelfs je meest populaire pagina’s vinden. Deze inzichten kunnen van onschatbare waarde zijn als het om uw bedrijf gaat. Zit je bijvoorbeeld in Amsterdam? Dan is het goed om te weten of je bezoekers daar ook vandaan komen, of misschien juist ergens anders. Dit kan je met local SEO goed bereiken. Daarover later in dit artikel meer.

Misschien vind je bijvoorbeeld dat je meest populaire zoekopdracht iets is dat kan leiden tot een nieuw product of nieuwe dienst, aangezien mensen je website vinden door er toch naar te zoeken.

Vind nieuwe klanten via SEO

SEO, of zoekmachineoptimalisatie, is gemakkelijk een van de belangrijkste voordelen van het hebben van een website voor jouw bedrijf. Door hoger te ranken in Google kun je nieuwe klanten vinden en je maandelijkse winst enorm vergroten.

Als je niet weet wat SEO is, kan je veel mislopen je jouw website zelf bouwt in plaats van elders te laten maken. Dit is daarom een groot voordeel wanneer je jouw website laat maken door een professionele agency. Zij houden namelijk altijd rekening met SEO.

Agencies hebben wij toegang tot tools die erg duur zijn en daarom lastig af te sluiten zijn als particulier. Een voorbeeld hiervan is het Guru plan van Semrush. Deze is al snel honderden euro’s per maand en daarom nogal duur voor een particulier. Agencies hebben vaak abonnementen op dit soort software waarmee ze vele klanten bedienen en kunnen daarom zo jou een stuk betere analyse geven dan dat je zelf zou kunnen doen met goedkopere tools. Kortom, nog een voorbeeld waarom je jouw website zou moeten laten maken bij een professional.

Tegenwoordig is local SEO ook extreem belangrijk. Zit je bijvoorbeeld in Amsterdam, dan wil je ook gevonden worden in Amsterdam. Dit heet dus local SEO. Een aparte manier van optimaliseren om in de buurt door geïnteresseerden te worden gevonden.

Zoals je wellicht uit eigen ervaring weet, geldt dat hoe hoger je in de zoekresultaten staat, hoe groter de kans dat je website wordt bezocht. Wil je echt hard groeien? Dan is een Google-proof website dus een must!

Kortom, niet alleen behaal je eerder bekendheid als je jouw website laat maken door een professional. Je positioneert jezelf ook een stuk beter in de markt, door middel van slimme marketingtechnieken zoals SEO en analytics. Een no-brainer dus!