Welke soorten oordopjes zijn er tegenwoordig?

Tegenwoordig zijn er vele soorten oordopjes en is er een groot verschil in de mogelijkheden, prijs en geluidskwaliteit. De afgelopen jaren is de techniek enorm snel gegroeid en zijn er vele draadloze oordopjes welke beschikken over geavanceerde functionaliteiten.

Oordopjes of koptelefoon?

Oordopjes hebben vele voordelen. Oordopjes zitten in je oor, terwijl een koptelefoon over /op je oor is gericht. Het grootste voordeel ten opzichten van een koptelefoon is de compactheid en de flexibiliteit – zo neem je oordopjes snel even mee onderweg of op reis. Koptelefoons zijn al snel minder praktisch en verbruiken veel ruimte. Maar wat zijn nu de beste oordopjes?

Ook qua comfort zijn er zo vele voordelen – met oordopjes beweeg je vrijer in plaatst van een koptelefoon. Zo zijn er oordopjes speciaal ontwikkelt om mee te sporten, voor werk of voor het luisteren van muziek.

Uiteraard blijft het een persoonlijke voorkeur. Elk oor is anders en het kan daarom voor sommige mensen lastig zijn om comfortabele oordopjes te vinden. Ook zitten oordopjes vlak bij het trommelvlies waardoor je goed moet uitkijken richting het volume en mogelijke gehoorbeschadiging.

Draadloos of bedraad?

Oordopjes zijn in de variant draadloos of met een draad. Draadloze oordopjes werken via Bluetooth en verbinden vaak via een smartphone app. Via de app is het mogelijk om de oordopjes te configureren. Denk bijvoorbeeld aan de persoonlijke voorkeuren gericht op de bass en helderheid. Tegenwoordig kan je via enkele eenvoudige handelingen de configuratie veranderen.

Draadloze oordopjes hebben vooral als voordeel de vrijheid, er is geen snoer en de beweegruimte is hiermee aanzienlijk.

Nadeel is wel dat je ze ook moet opladen – de accu is de afgelopen jaren aanzienlijk aangepast en gaat in de meeste situatie toch wel enkele dagen mee. Ten opzichten van bedrade oordopjes is dit wel een extra handeling.

Bedrade oordopjes

Bedrade oordopjes zijn al enkele jaren op de markt en zijn vooral een stuk goedkoper ten opzichten van de nieuwere technieken. Echter zijn de recente ontwikkelingen vooral gericht op de draadloze varianten. Denk hierbij aan noise cancelling en aanpassingen naar persoonlijke voorkeuren.

Varianten

Er zijn veel verschillende modellen en draagwijzen op de markt. Een voorbeeld zijn de in-ear oordopjes. Deze oordopjes plaatst je in de gehoorgang waarmee omgevingsgeluid gedempt zal worden en de focus zal uitgaan op de muziek. Vaak worden oordopjes geleverd met verschillende dopjes zodat je ze perfect kan afstemmen op de persoonlijke voorkeuren.

Aanbod

Als we kijken naar het aanbod zijn er enorm producten op de markt te verkrijgen. Populaire oordopjes zijn bijvoorbeeld de Apple AirPods Pro or Sony-WF-1000XM4. Speciaal voor het sporten zijn bijvoorbeeld exemplaar van Aftershokz welke beschikken over een nekband.