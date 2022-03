Veilig online shoppen? Dit zijn de beste tips

Online shoppen wordt ontzettend veel gedaan. Jij hebt ook ongetwijfeld wel eens iets online gekocht. Belangrijk wel bij het online shoppen is natuurlijk dat het veilig is. Er zijn een aantal tips die je kunt onthouden om altijd veilig te shoppen. Ben je hier benieuwd naar? Lees dan snel verder, wij zetten ze hieronder voor je op een rijtje.

Keurmerk bekijken

Een eerste handige tip om te onthouden als je online iets wilt kopen, is of de betreffende webwinkel beschikt over een keurmerk. Als we het hebben over een keurmerk voor een webwinkel, kun je denken aan bijvoorbeeld het Webshop Keurmerk of Thuiswinkel Waarborg. Indien een webwinkel hierover beschikt, is dit vaak aangegeven op de website via een logo. Hierdoor kun je het herkennen dat het om een betrouwbare webwinkel gaat. Als je veilig online wilt shoppen, is dit dus iets wat je het beste altijd even kunt checken van tevoren.

Check de contactgegevens

Weten waar je winkelt is natuurlijk altijd fijn. Als je veilig wilt winkelen, kan een snelle check op de contactgegevens zeker geen kwaad. Als hier bijna niets over op de website staat, kan dit een reden zijn om ergens anders online te shoppen. Op de website van een goede webwinkel moet in ieder geval de bedrijfsnaam, het e-mailadres, het telefoonnummer en eventueel het KVK-nummer beschreven staan.

Kijk of er veilige betaalmogelijkheden zijn

Bij het online shoppen wil je natuurlijk ook dat het betaalproces soepel verloopt. Als je wilt weten of je veilig kunt betalen, is het daarom goed om de betaalmogelijkheden van een bepaalde webwinkel te checken. Als hier vrij weinig informatie over bekend is, is dit misschien niet veilig. Als er meerdere betaalmogelijkheden zijn, is de kans groot dat de betaling goed zal verlopen.

Lees ervaringen van anderen

Ben je er niet helemaal zeker van of je een betrouwbare site voor je hebt? Dan kan het goed zijn om ervaringen van anderen te lezen. Er zijn namelijk genoeg mensen die een review achterlaten over een bepaalde webwinkel. Dit kan gaan over bijvoorbeeld een aankoop, maar ook over de service en veiligheid. Als je een webwinkel niet helemaal vertrouwt, kan dit dus goed zijn om te doen. Zo kun je erachter komen hoe anderen het online shoppen bij de betreffende winkel ervaren en dit kan jou erbij helpen om makkelijker een keuze te maken.

Deze dingen hierboven kunnen je erbij helpen om veilig online te shoppen. Vertrouw je een bepaalde website niet helemaal? Doe hier dan vooral even research naar voordat je daadwerkelijk iets bestelt. Heb je nog inspiratie nodig voor een leuke website om online te winkelen? Stock X is dan zeker een bezoekje waard!