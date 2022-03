Samsung komt met goedkopere Galaxy A23 smartphone

Samsung heeft afgelopen week geheel onverwachts een aantal nieuwe smartphones op de markt gebracht. Het gaat hierbij onder andere om de nieuwe Galaxy A23 naast de Galaxy A13, M23 en M33. De A-serie is de goedkoopste serie van Samsung welke ideaal zijn als instap model.

Galaxy A23 smartphone

Samsung heeft met de Galaxy A23 een opvolger van de A22 en Galaxy A13 op de markt gebracht.

De Galaxy A23 beschikt over prima specificaties en heeft de beschikking over een snellere Snapdragon processor. Verder is er een 5000mAh accu aanwezig welke via een 25 Watt oplader opgeladen kan worden.

Verder heeft de smartphone een 6,6-inch FHD+ LCD display met Gorilla Glass 5. Qua camera’s is de Galaxy A23 goed uitgerust. Hij heeft vier camera’s aan de achterzijde, waaronder een 50MP hoofdcamera, een 5 MP ultragroothoeklens, een 2MP-macrolens en een dieptesensor van 2MP.

De prijs van de Galaxy A23 is vooralsnog onbekend – al zal het waarschijnlijk rond de 229 euro liggen. Of en wanneer de smartphone ook naar Nederland komt is nog onduidelijk.