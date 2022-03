iPhone SE 3: Nieuwe hardware voor de goedkoopste iPhone

Apple heeft afgelopen week de nieuwe iPhone SE 3 op de markt gebracht – de goedkoopste iPhone krijgt een aantal vernieuwingen waardoor de iPhone SE 3 weer mee kan met de huidige ontwikkelingen. Zo heeft de nieuwe iPhone SE 3 de beschikking over een verbeterde chipset en is het nog altijd een vergelijkbaar design met een fysieke home-knol. Echter is er nog altijd vraag naar het model.

Ontwerp iPhone SE3

De iPhone SE (2022) lijkt precies op zijn voorganger. Hierdoor is het uiterlijk vergelijkbaar met de iPhone 8.

Het scherm is hetzelfde oude 4,7-inch LCD-scherm. Er is geen OLED of een verbeterde verversingsfrequentie toegepast.

Processor

Als we kijken naar de processor is er een upgrade toegepast naar de Apple A15 Bionic chipset. De Apple A15 Bionic is ook toegepast in de nieuwe iPhone 13-serie. De A15 Bionic brengt ook 5G naar de smartphone.

Beschikbaarheid

De iPhone SE 3 zal verkocht worden voor een bedrag van 529 euro, en is hiermee de goedkoopste iPhone. Hiervoor krijg je de beschikking over 65GB. Vanaf 18 maart is de ipHone SE 3 te verkrijgen.