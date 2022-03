Yuga Labs, het bedrijf achter de Bored Ape Yacht Club, koopt CryptoPunks

Na diverse geruchten afgelopen week is eindelijk de bevestiging gegeven dat CryptoPunks is verkocht. Yuga Labs, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de Bored Ape Yacht Club NFT-collectie, heeft CryptoPunks overgenomen van Larva Labs.

Yuga Labs heeft nu de merkrechten in handen en de overige intellectuele rechten welke zijn toegepast op Cryptopunks.

Some big news to share today: Yuga has acquired the CryptoPunks and Meebits collections from @LarvaLabs, and the first thing we’re doing is giving full commercial rights to the NFT holders. Just like we did for BAYC and MAYC owners. pic.twitter.com/lAIKKvoEDj

— Yuga Labs (@yugalabs) March 11, 2022