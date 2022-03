Streamingdienst F1 TV Pro start zonder Nederlands commentaar

Op de streamingdienst F1 TV Pro is er de eerste maanden geen Nederlands commentaar te horen. De streamingdienst van de Formule 1 heeft laten weten dat er vijf talen bij de start beschikbaar zijn.

F1 TV Pro start zonder Nederlands commentaar

F1 TV Pro start in vijf talen, waaronder; Engels, Duits, Frans, Spaans en Portugees. De Nederlandse taal zal pas vanaf juni 2022 worden toegevoegd aan de streamingdienst. Wie het Nederlandse commentaar bij F1 TV Pro zal verzorgen is vooralsnog onduidelijk.

In Nederland gaat de dienst dit jaar de concurrentie aan met Viaplay. Sinds dit jaar heeft Viaplay de rechten in handen.

De Formule 1-uitzendingen van Viaplay zijn bijd e grote providers ook via normale tv-kanalen te bekijken. Hierdoor is het niet verplicht om te streamen via apps. Het live commentaar bij Viaplay komt van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.