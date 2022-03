Samsung komt met nieuwe Galaxy A33 5G smartphone

De gloednieuwe Samsung Galaxy A33 heeft een aantal nieuwe specificaties ten opzichten van zijn voorganger. Vanaf april is de Galaxy A33 smartphone ook te verkrijgen in Nederland.

Galaxy A33 5G smartphone

De nieuwe Galaxy A33 heeft verbeterde specificaties waaronder een super-amoled-scherm, grotere batterij en snellere hardware.

Vanaf 22 april zal de smartphone ook in Nederland verkocht worden voor een adviesprijs van 369 euro. Hiermee is de smartphone duurder dan zijn voorganger.

Galaxy A33 5G specificaties

De smartphone beschikt over een 6,4-inch-scherm welke beschikt over een 90Hz-ververssnelheid. Onder de motorkap is er een Exynos 1280-processor te vinden in combinatie met 6GB werkgeheugen.

De Galaxy A33 beschikt over een grote batterij van 5000 mAh. Op cameragebied zijn er viertal camera’s aanwezig, waarbij de hoofdcamera bestaat uit een 48 megapixel sensor.

Beschikbaarheid

De Galaxy A33 5G is in Awesome Black, Awesome Blue en Awesome Peach vanaf 22 april verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van 369 euro