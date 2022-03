Wat is de cryptomunt NULS en waarvoor wordt het gebruikt?

Regelmatig lichten wij van Technieuws een interessante cryptomunt voor je toe. Recent hadden we het bijvoorbeeld nog over Cardano (ADA), volgens velen een duurzaam alternatief voor Bitcoin. In dit artikel hebben we het dan weer over de cryptomunt NULS. Steeds meer investeerders vinden hun weg naar deze munt die onlosmakelijk met het gelijknamige blockchainplatform verbonden is.

Wat is de cryptomunt NULS?

De cryptomunt NULS is een cryptomunt die in 2017 werd ontwikkeld en die deel uitmaakt van het gelijknamige blockchainplatform. Het blockchainplatform Nuls maakt gebruik van de blockchaintechnologie en biedt de mogelijkheid aan om decentrale apps te ontwikkelen. Daarin is Nuls zeker niet alleen en het heeft best wel een aantal concurrenten. Toch is het ook voldoende onderscheidend. Het blinkt vooral uit op het gebied van eenvoud. Ook met een beperkte kennis van zaken is het mogelijk om apps te ontwikkelen. Daarvoor heeft het verschillende tools gemaakt, terwijl ook de modulaire architectuur aan de toegankelijkheid bijdraagt. Voor commerciële partijen die decentrale applicaties willen ontwikkelen, heeft het platform met andere woorden veel voordelen te bieden.

Achtergrond van het blockchainplatform Nuls

Het platform werd ontwikkeld door Lin Yang en Lily Wang. De kans is groot dat deze namen niet meteen een belletje doen rinkelen, maar weet alvast dat het gaat om echte experts binnen hun vakgebied. Lin Yang is bijvoorbeeld een autoriteit binnen de programmeerwereld en heeft ervaring met diverse programmeertalen, zoals Scala, Go (Golang) en Java.

Er zijn maar weinig Java-ontwikkelaars die ervaring hebben in het ontwikkelen van blockchains, terwijl Lin Yang toch de meerwaarde van Java-kennis aantoont. Java is een flexibele, modulaire en uitbreidbare programmeertaal. Het is duidelijk dat men, zeker wat het modulaire betreft, heeft getracht om deze kenmerken bij dit blockchainplatform in te bedden.

Ook Lily Wang is je wellicht niet bekend. Ze genoot haar opleiding aan de Chongqing Technology and Business University. Ze kan technische zaken heel eenvoudig uitleggen en komt heel overtuigend over. Hierdoor speelt ze een belangrijke rol bij het voor zich winnen van commerciële partners, wat uiteraard belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van het blockchainplatform.

NULS-tokens gebruiken en koersvoorspellingen

Om het platform te gebruiken, zijn er tokens nodig. Dit zijn de zogeheten NULS-tokens, de cryptomunten die vrij verhandelbaar zijn. Deze tokens worden niet alleen gebruikt om applicaties te bouwen, maar maken ook deel uit van het stemmodel. Aan het bezit van deze tokens zijn namelijk stemrechten verbonden. Hierdoor bepalen de eigenaars van de munten mee welke koers het platform zal varen. Eén token staat gelijk aan één stem. Het opslaan en bewaren van de munten kan onder meer via de NULS Web Wallet en via de NULS Desktop Wallet.

De NULS-koers is momenteel nog steeds heel volatiel, met hoge pieken en diepe dalen die elkaar afwisselen. De koersontwikkeling wordt sterk beïnvloed door de algemene trends op de cryptomarkt. Als het enthousiasme voor cryptomunten toeneemt, heeft dat niet alleen gevolgen voor populaire munten als Bitcoin, maar ook voor de minder bekende cryptomunten als NULS. Tegelijkertijd heeft deze munt eigen sterktes en zwaktes. De verwachtingen omtrent het achterliggende blockchainplatform beïnvloeden dan ook de NULS-koers. Omdat dit platform nog steeds in volle ontwikkeling is en in een duidelijke groeifase zit, is het moeilijk om concrete koersvoorspellingen te doen.