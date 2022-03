Formule 1-commentaar Olav Mol populair: App en website Grand Prix Radio overbelast

De Nederlandse internetradiozender Grand Prix Radio kampte met technische problemen vanwege de grote belangstelling voor het Formule 1-commentaar van Olav Mol.

Populariteit Grand Prix Radio en Olav Mol

Grand Prix Radio biedt met zijn site en app de mogelijkheid om het commentaar van Olav Mol en Jack Plooij live te streamen en te synchroniseren met de beelden van Viaplay/ F1 TV Pro. Kijkers kunnen met de app zelf instellen, zodat er geen vertraging zal ontstaan.

Tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Bahrein was de interesse zo groot dat de website en app overbelast raakten.

Grand Prix Radio heeft de beschikking tot de Nederlandse audiorechten voor de Formule 1, waardoor de internetzender alsnog live verslag kan doen van de races. Al 30 jaar is Olav Mol het vaste commentaar bij de Formule 1. Sinds dit jaar zijn de rechten in handen van Viaplay. De nieuwe Zweedse streamingdienst heeft gekozen voor het commentaar van Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg.

Momenteel is de F1 via ViaPlay en F1 TV Pro te streamen in Nederland. Vooralsnog heeft alleen ViaPlay de beschikking over Nederlands commentaar. Vanaf juni volgt Nederlandstalig commentaar op de F1 TV Pro dienst.