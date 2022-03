Gratis livestream Ajax – Feyenoord Eredivisie zondag 20 maart 2022

Ajax – Feyenoord staat weer op het programma in de Eredivisie. De klassieker van de eredivisie staat gepland voor zondag 20 maart 2022. De aftrap is om 14:30 Nederlandse tijd.

Ajax – Feyenoord wordt zondag 20 maart 2022 om 14:30 uur gespeeld in de de Johan Cruijff Arena. In Amsterdam gaat Feyenoord op jacht op drie belangrijke punten om de achtervolging op afstand te houden

Zo kijk je Ajax – Feyenoord live

In Nederland zijn de rechten in handen van de betaalzender ESPN. De wedstrijd wordt uitgezonden op ESPN 1.

Voor Ziggo klanten is er goed nieuws, aangezien ESPN 1 gratis in het basispakket is te vinden. Ook voor KPN klanten is ESPN 1 vaak gratis te vinden in het pakket. Via de volgende zenders bekijk je ESPN 1:

Ziggo: Kanaal 421

KPN: Kanaal 14

Tevens is het via ESPN mogelijk om een losse wedstrijd of een dag pas te kopen. Zo kijk je eenmalig via ESPN de wedstrijd.

Gratis livestream

Verschillende online aanbieders/ websites bieden een livestream aan. Vaak wel voorzien van reclames en onderbrekingen. Voor het bekijken van gratis livestreams is een VPN aanbevolen.