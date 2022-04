Welke robotstofzuigers zijn er te verkrijgen?

Dankzij een robotstofzuiger kan je veel werk uit handen nemen. Sinds enkele jaren zijn de ontwikkelingen behoorlijk toegenomen welke zich richten op de robotstofzuigers, van eenvoudige exemplaren zijn er tegenwoordig complexe technieken toegevoegd.

Intelligentie

Als we kijken naar de eerste generatie robotstofzuigers is het verschil vooral intelligentie. De nieuwe moderne robots zijn een stuk slimmer en beschikken over vele sensoren, camera’s en overige elementen. Het allergrootste verschil tussen goedkope en dure robotstofzuigers is de manier waarop ze schoonmaken, bij de goedkope toestellen is het veelal willekeurig. Duurdere toestellen weten precies waar ze zijn geweest en gebruiken hierdoor de meest optimale beweging om zo efficiënt mogelijk de ruimte te doorlopen. Maar wat is nu de beste stofzuiger?

De Roomba j7+ is een recent voorbeeld welke is voorzien van behoorlijke slimme intelligentie. Dankzij het gebruik van AI is het nu eenvoudig om obstakels te herkennen, denk hierbij aan meubels, maar ook telefoonkabels, opladers, sokken of schoenen. Volgens Roomba is de J7+ vooral geschikt voor huishouders welke beschikken over een huisdier.

Prijzig is de Roomba J7+ echter wel. Voor de Roomba j7+ met CleanBase ben je 999 euro kwijt. Maar zeker in vergelijking met de goedkopere exemplaren zijn er zo enkele voordelen aan verbonden welke zich richten op intelligentie.

Goedkopere robotstofzuigers

Uiteraard zijn er ook goedkopere exemplaren te verkrijgen. Als we kijken naar iRobot is bijvoorbeeld de i7518 te verkrijgen. De i7518 is net even goedkoper en beschikt over minder intelligentie, voor het belangrijkste doel “stofzuigen” is deze echter prima geschikt.

In het budgetsegment kijken we vooral naar de exemplaren van Medion, Eufy, Rowenta, Xiaomi en Blaupunkt. De concurrentie is behoorlijk aanwezig waarmee steeds meer fabrikanten zich richten op het instapsegment.

Let op de vloer

De vloer is belangrijk. Robotstofzuigers werken prima op harde en gladde vloeren, heb je een hoogpolig tapijt of dikke vloerkleden kan het wel eens een uitdaging zijn. Voor tapijt heb je specifieke exemplaren welke zijn voorzien van extra functionaliteiten.

Stofallergie

Voor mensen met een stofallergie is het aangeraden om een robotstofzuiger te gebruiken met een HEPA 13 of 14 filter welke in staat is om de fijne stofdeeltjes weg te filteren.

Conclusie

Welke model het beste geschikt is – blijft persoonlijk. Gebruik je geen intelligentie en overige slimme functionaliteit, ben je vaak al prima af met een goedkoper exemplaar.