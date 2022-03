5 tips voor sneller en goedkoper internet en tv!

Zo snel mogelijk internet aan een zo laag mogelijke prijs, wie wil het niet? Met al die apparaten waarmee we online zijn kan je huidige abonnement immers wel eens uitgepuft raken. Dus, tijd om te besparen op een snellere verbinding én op films en series? We vertellen je hoe!

Vergelijken voor korting

De kern zit hem in het vergelijken van je internet abonnement, waarmee je korting kunt pakken die oploopt tot wel €25 per maand tot in het eerste jaar van je nieuwe abonnement. En daarvoor hoef je gelukkig niet alle provider deals af te struinen. Nee, daarvoor maak je beter gebruik van een vergelijkingswebsite zoals ProviderCheck.nl. Gebruik de internet abonnement vergelijker, vul je postcode in en ontdek binnen een minuutje alle deals op jouw adres. De welkomstkorting bij overstap is per aanbieder verschillend en soms is dat wel 50% korting + een cashbackdeal!

Meer snelheid voor minder geld

Door die welkomstkorting kan het zelfs zomaar zijn dat jij onder de streep voordeliger uitkomt in verhouding tot je huidige abonnement, terwijl je wel een sneller data-abonnement afsluit. Te mooi om waar te zijn? Zeker niet! Wie wil genieten van het allersnelste internet die kiest het beste voor glasvezel. Aan de hand van de glasvezel check kun je direct zien of dit al beschikbaar is op jouw adres. Ook hier kun je die flinke korting scoren, waardoor je bijvoorbeeld het eerste half jaar maar rond de €25 per maand in plaats van rond de €45 per maand betaalt voor deze razendsnelle verbinding.

Overstapservice en geen aansluitkosten

Voor tech liefhebbers die wel overweg kunnen met een desktop, laptop of smartphone is dat overstappen zo gepiept. Je hoeft slechts je gegevens in te vullen en je nieuwe aanbieder die regelt de rest, waaronder het opzeggen van je oude abonnement. Ook krijg je installatiegarantie én in de meeste gevallen de aansluitkosten cadeau. En wat wel zo handig is aan de overstapservice: als het goed is zit je geen dag zonder internet!

Gratis presentjes bij overstap

Dat providers jou maar al te graag binnen willen halen als nieuwe klant is niet alleen te merken aan de fikse welkomstkorting. Zij doen er namelijk nog een schepje bovenop door het bieden van gratis extra’s. Waar kun je dan aan denken? Bijvoorbeeld een gratis smartwatch of smartphone, wifiboosters waarmee je je internet signaal kunt versterken (dus sneller internet!) of een gratis abonnement op een streamingsdienst. Daar weet je wel raad mee toch?! Voorbeelden van het moment zijn gratis Viaplay, Canal+ Films & Series en ESPN Compleet. Het aanbod is wisselend, dus check zeker de huidige deals in de vergelijker en kijk bij welke provider je het voordeligst uitkomt. Daarnaast krijg je meestal ook nog korting of gratis data/belminuten als je je smartphone abo bij dezelfde provider aansluit, zoals KPN, T-Mobile, Budget Alles-in-1 en Ziggo (Vodafone).

Onbeperkt content streamen

Sneller internet komt goed van pas in een tijd waarin we met steeds meer apparaten online gaan. Door intensiever gebruik te maken van de wifi kan de snelheid per apparaat namelijk afnemen. Heb je een sneller abonnement en ben je gek op films en series? Dan kun je ook nog wel iets met de laatste tip uit dit artikel: maak gebruik van proefperiodes van streamingsdiensten. Zo kun je geruime tijd 100% gratis van een groot aanbod genieten. Wat dacht je van gratis 14 dagen Videoland, 30 dagen Amazon Prime, 7 dagen Canal Digitaal TV app en een maand NPO Plus en NLZIET? We wensen je alvast veel kijkplezier toe!