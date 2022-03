Cryptocurrency Terra (LUNA) te verhandelen bij Bitvavo

Het Nederlandse handelsplatform Bitvavo heeft naast Bitcoin ook en aantal altcoins in het assortiment. Vandaag is er een nieuwe altcoin toegevoegd aan het platform. Het gaat hierbij om Terra (LUNA).

LUNA kopen op Bitvavo

Via iDeal en meer betaalmogelijkheden is het mogelijk om LUNA te kopen bij Bitvavo. LUNA is recentelijk de top 10 grootste cryptocurrencies binnen gelopen met een marketwaarde van ruim 35 miljard dollar.

LUNA is de native token van het Terra-protocol en wordt onder andere gebruikt als onderpand voor verschillende stablecoins. De LUNA token wordt ook wel gezien als het fundament van het netwerk en volledige ecosysteem. Via staking kan je LUNA ook gebruiken om geld te verdienen via stakings.

Het Terra protocol is een open-source, Proof-of-Stake, blockchain die zich richt op het stablecoin ecosysteem.

Terra heeft momenteel al meer dan $1,1 miljard aan Bitcoin in de reserves. De bedoeling is dat ze de reserves verhogen naar $10 miljard.

1000 euro gratis handelen

De eerste 1000 euro is voor nieuwe klanten volledig gratis zonder transactiekosten en fees. Hierdoor is het niet nodig om transactiekosten te betalen. Om gebruik te maken van de actie is het een vereiste om je te registreren via deze speciale link. Vervolgens krijg je automatisch de voordelen aan het account gekoppeld.

Maak gebruik van de actie: 1000 euro gratis handelen op Bitvavo