OpenSea accepteert creditcard als betaalmiddel op platform

De non-fungible token marktplaats OpenSea accepteert nu ook betalingen via creditcards. Door de nieuwebetaalmogelijkheid zijn betalingen een stuk makkelijker geworden op het platform.

NFT verzamelaars kunnen nu direct via Visa, MasterCard, American Express, Apple Pay, Google Pay en meer hun NFT’s kopen. OpenSea werkt voor de creditcard integratie samen met MoonPay.

⛵️Sail the @opensea with your card 💳

Soon, you will be able to buy NFTs with @Visa, @Mastercard, @Apple Pay, @GooglePay and more. pic.twitter.com/vHYDT1W776

— MoonPay | @ Bitcoin 2022 (@moonpay) April 1, 2022