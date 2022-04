Terra (LUNA) eenvoudig te koop in Nederland via iDeal bij Bitvavo

In de afgelopen maanden is het crypto project van Terra behoorlijk populair. Cryptocurrencyproject Terra is enorm ambities. Luna is de bijbehorende munt van Terra.

Wat is Terra Luna?

Terra is een protocol waarop stablecoins gelanceerd kunnen worden. Op het netwerk van Terra worden stabiele munten gekoppeld aan fiatvaluta. De Luna token fungeert als een onderpand voor verschillende stablecoins. Terra heeft meerdere investeringsrondes gehad, en heeft de afgelopen maanden enorm veel geld weten op te halen.

De ontwikkelaars achter Terra Luna zijn tevens flink Bitcoin aan het aankopen om de waarde van de TerraUSD stablecoin te ondersteunen.

Do Kwon, mede-oprichter en CEO van de Terra-blockchain, bevestigde maandag dat zijn bedrijf 1 miljard dollar aan Bitcoins heeft gekocht sinds het einde van januari.

De tokens (LUNA coin)

Het Terra protocol maakt gebruik van een ecosysteem welke bestaat uit twee soorten token. Zowel Luna token en de Terra stablecoin zijn een belangrijk onderdeel van het netwerk. Luna coin zorgt ervoor dat de Terra stablecoins stabiel blijven in waarde.

De stablecoin op het netwerk is de TerraUSD. Deze currency moet altijd rond de waarde van $ 1 staan om de stabiliteit te garanderen. De Luna coin werkt volledig op vraag en aanbod en kan hiermee in waarde toenemen of afnemen.

Op moment van schrijven heeft de token (Luna) een waarde van 113 dollar en is in totaal goed voor een marketwaarde van ruim 40 miljard dollar.

LUNA kopen op Bitvavo

LUNA heeft recentelijk de top 10 cryptocurrencies weten te bereiken en is sinds kort ook te verhandelen bij Bitvavo.

