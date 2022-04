Ontwikkelingen van de elektrische fiets

Elektrische fietsen zijn al sinds enkele jaren in een flink opmars. Tegenwoordig nemen elektrische fietsen zo’n beetje het volledige straatbeeld over. De e-bike is doorontwikkeld en is vrijwel voor iedereen beschikbaar, het gaat hierbij van een mountainbike tot een stadsfiets of snelle pedelec. De opties zijn enorm.

Een e-bike werkt behoorlijk eenvoudig en heeft uiteraard veel weg van een normale fiets. Elektrische fietsen beschikken over een elektromotor als ondersteuning voor de trappers. Tegenwoordig zijn er fietsen welke enkel beschikken over trapondersteuning, terwijl er een aantal exemplaren zijn welke ook accelereren zonder beweging van de trappers.

Volgens RAI Verenging en BOVAG is de e-bike intussen goed voor meer dan 76 procent van de totale omzet uit fietsverkoop.

Soorten Elektrische fietsen

Er zijn veel soorten elektrische fietsen. Er zijn elektrische stadsfietsen geschikt voor woon-werkverkeer of recreatief gebruik, elektrische transportfietsen, elektrische moederfietsen, elektrische sportieve fietsen en meer. Ook is de elektrische techniek te verkrijgen in een elektrische vouwfiets.

Waar moet je op letten bij het kopen van een elektrische fiets?

Bij de aankoop van een e-bike let je uiteraard op de aankoopprijs. Er zijn tegenwoordig enorm veel verschillende varianten welke oplopen tot wel 6.000 euro of meer. Het prijsverschil hangt vaak samen met het merk, type, actieradius en de kwaliteit van de onderdelen. Kijk hiermee vooral niet alleen naar de prijs – maar ook de gebruikte onderdelen.

De actieradius van de accu is belangrijk en geeft aan hoe ver je kan fietsen met een volle accu. De accucapaciteit wordt uitgedrukt in Wh. Hoe hoger het aantal Wh, hoe verder je met een volle accu kan fietsen. Let wel goed op de kwaliteit van de accu en de zuinigheid, niet alle e-bikes zijn even zuinig tijdens het gebruik. De actieradius is afhankelijk van veel factoren. Er zijn drie type e-bike motoren beschikbaar op de markt; een voorwielmotor, middenmotor en achterwielmotor. Elk type heeft zo zijn eigen voordelen. De middenmotor is tegenwoordig het vaakst aanwezig. Deze is in het midden van de fiets bij de trapas geplaatst. Hierdoor is de gewichtsverdeling in balans.

4.Vaste of afneembare accu

Wanneer er geen stopcontact aanwezig is bij de fiets zelf, is het verstandig om een fiets te nemen waarbij je de accu kunt verwijderen. Hierdoor is het mogelijk om de accu binnenshuis te laden.

Smaken verschillen en iedereen heeft zijn eigen voorkeuren voor een elektrische fiets. Neem goed de tijd voor een proefrit en bekijk de verschillende mogelijkheden.